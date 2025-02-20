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Zerox852
N-One представила ноутбук NBook HX с процессором AMD Ryzen 9 6900HX и 15,6-дюймовым дисплеем
N-One NBook HX может похвастаться твердотельным накопителем на 1 ТБ, оперативной памятью DDR5 объёмом 32 ГБ и частотой обновления изображения 165 Гц.

N-One представила новый ноутбук NBook HX, который позиционируется как устройство среднего класса с достойными характеристиками. В настоящее время ноутбук доступен для прямого импорта из Китая по цене чуть менее 775 долларов США (примерно 70 000 рублей), что делает его конкурентоспособным предложением на рынке.

NBook HX оснащен чипсетом AMD Ryzen 9 6900HX, который относится к категории высокопроизводительных APU. Этот процессор, работающий в паре с 32 ГБ оперативной памяти DDR5, обеспечивает достаточную мощность для выполнения большинства задач. Однако важно учесть, что ноутбук не имеет выделенной графической карты, что может ограничить его возможности в требовательных играх или профессиональных задачах, связанных с 3D-моделированием или видеомонтажом.

Ноутбук укомплектован твердотельным накопителем объёмом 1 ТБ. Из коробки новинка работает на базе операционной системы Windows 11 Pro.

NBook HX оснащается 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560 x 1440 пикселей (QHD) и соотношением сторон 16:9. Дисплей поддерживает максимальную частоту обновления 165 Гц. Однако, учитывая отсутствие дискретной видеокарты, максимальная частота обновления вряд ли будет достигнута в полной мере в требовательных играх.

Размеры ноутбука составляют 360 x 275 x 18 миллиметров, а вес — 1,73 килограмма. Это не самый компактный и легкий лэптоп на рынке, но такие габариты вполне оправданы для устройства с 15,6-дюймовым экраном. Корпус ноутбука выполнен в классическом стиле, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком добавляет удобства для работы с числами и текстом. Однако стоит учитывать, что клавиатура имеет английскую раскладку QWERTY, которая может не подойти для пользователей, работающих с другими языками.

Емкость аккумулятора NBook HX составляет 57,75 Вт·ч, что является стандартным показателем для ноутбуков такого класса. Точное время автономной работы зависит от сценария использования, но, основываясь на аналогичных устройствах, можно ожидать от 6 до 13 часов работы без подзарядки.

#ноутбук #ноутбук 2025 #amd ryzen 9 6900hx #n-one nbook hx
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