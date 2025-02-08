OXS Storm G2 White Edition порадуют пользователей 50-мм полнодиапазонным динамическим драйвером, технологией пассивного шумоподавления и RGB-подсветкой.

OXS представила обновленную версию своих популярных игровых наушников — Storm G2 White Edition. Новинка создана специально для геймеров и аудиофилов, предлагая ряд улучшений и новых возможностей.

Наушники оснащены 50-миллиметровым полнодиапазонным динамическим драйвером, который обеспечивает высококачественное звучание в диапазоне частот от 20 до 20 000 Гц. Кроме того, наушники поддерживают технологию виртуального объемного звука 7.1, что создает эффект полного погружения в звуковое пространство.

Особенностью этих наушников является их способность эффективно подавлять внешние шумы благодаря использованию технологии пассивного шумоподавления. Также они оборудованы двумя микрофонами с поддержкой ENC: одним встроенным и одним съемным.

Конструкция наушников разработана с учётом принципов эргономики, чтобы обеспечить максимальный комфорт при использовании. Регулируемое оголовье, которое можно расширить на 50 мм, и амбушюры с эффектом памяти и мягкой кожей, которые регулируются на 30 градусов, позволяют носить наушники длительное время без дискомфорта.

Размеры Storm G2 составляют 185 x 98 x 205 мм, а вес — всего 250 граммов, что делает их легкими и удобными для переноски. Аккумулятор емкостью 1000 мАч обеспечивает до 40 часов автономной работы без шумоподавления и RGB-подсветки, а при полной нагрузке — до 24 часов. Полностью зарядить аккумулятор можно за 4 часа.

Подключение наушников возможно в трех вариациях: Bluetooth, проводное соединение и универсальный донгл 2-в-1 с разъемами Type-A и Type-C. Это делает их совместимыми практически со всеми устройствами, включая ПК, ноутбуки, консоли PS4/PS5, Xbox, Nintendo Switch, мобильные телефоны, планшеты и другие аудио- и видеогаджеты.

На данный момент информация о поддержке конкретных кодеков отсутствует, однако известно, что наушники обеспечивают стабильное и качественное подключение ко всем перечисленным устройствам.

Беспроводная игровая гарнитура OXS Storm G2 White Edition уже доступна для покупки на официальном сайте компании по цене $79,99 (примерно 8 000 рублей).