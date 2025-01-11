Lava ProWatch V1 предлагают достойные характеристики и хороший набор опций по цене 2 800 рублей.

На основе успеха своего предшественника, модели ProWatch VN, которая была выпущена в прошлом году, компания Lava представила новые умные часы — Lava ProWatch V1. Эти часы предлагают значительные улучшения как в дизайне, так и в функциональности и производительности.

Новинка оснащается впечатляющим 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с высоким разрешением 390x450 пикселей, который обеспечивает хорошую читаемость показателей даже в яркую солнечную погоду. В сравнении с предыдущей моделью ProWatch VN, новая версия предлагает на 42% большую плотность пикселей, что значительно улучшает четкость изображения. Благодаря защитному стеклу Corning Gorilla Glass 3 умные часы устойчивы к повреждениям и царапинам. Элегантный восьмиугольный дизайн придает часам современный и стильный вид, что делает их привлекательными для пользователей.

Сердцем смарт-часов стал мощный процессор Realtek 8773, что обеспечивает стабильную и быструю работу устройства. Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth версии 5.3. Инновационный движок анимации 2.5D GPU повышает плавность прокрутки и предоставляет интуитивно понятный интерфейс, что делает взаимодействие с устройством комфортным и приятным.

ProWatch V1 также предлагает вспомогательную функцию GPS, которая позволяет отслеживать пройденный маршрут. На выбор пользователю предлагается 110 предустановленных спортивных режимов включая йогу, бег и езду на велосипеде. Кроме того, водонепроницаемый корпус с классом защиты IP68 гарантирует надежность устройства в условиях повседневного использования.

Lava ProWatch продаётся в Индии по цене 2 399 и 2 799 рупий (2 800 и 3 300 рублей) за версии с силиконовым и металлическим ремешком соответственно. Новинка доступна в 4 цветовых вариантах исполнения: Black Nebula, Bluish Ronin, Mint Shinobi и Peachy Hikari.