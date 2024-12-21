Asus NUC 14 Pro AI готов порадовать покупателей мощным процессором, малым размером и большим выбором портов.

Asus анонсировала свой новый мини-ПК NUC 14 Pro AI, который уже вызвал интерес благодаря своим потрясающим характеристикам и стильному дизайну.

Как и подобает устройствам этого класса, новинка приятно удивляет своими размерами 130 x 130 x 34 мм. Сердцем устройства стал процессор Intel Core Ultra 200V серии "Lunar Lake". Максимальная конфигурация включает процессор Core Ultra 9 288V, сопряжённый с 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-8533. Отсутствие дискретной графики не стало сюрпризом, однако интегрированные графические ядра на этих процессорах обещают приличную производительность. Впрочем, стоит отметить, что поддержка технологии OCuLink, которая позволила бы подключать внешние видеокарты через высокоскоростные интерфейсы, не предусмотрена, что несколько ограничивает возможности апгрейда.

Что касается возможностей хранения данных и подключения периферии, то тут у NUC 14 Pro AI всё на высоте. Внутри есть один слот M.2 2280, способный принять накопитель объёмом до 2 ТБ стандарта NVMe. Мини-ПК оснащён разнообразием разъёмов: двумя портами Thunderbolt 4, двумя USB 3.2 Gen1 Type-A, двумя USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI и гигабитным сетевым портом. Кроме того, устройство поддерживает беспроводные стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Также имеется сканер отпечатков пальцев для безопасной аутентификации и встроенный динамик, хотя ожидать высокого качества звука вряд ли стоит.

Цены на данный момент остаются неизвестными, но с приближением CES мы наверняка узнаем больше подробностей о стоимости новинки.

В итоге, Asus NUC 14 Pro AI выглядит весьма многообещающе и наверняка найдёт своё место среди других представителей рынка миниатюрных компьютеров.