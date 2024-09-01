Infinix INBOOK Y3 Plus — это доступный и стильный ноутбук с тонким корпусом, мощной производительностью, продолжительной автономностью и широким выбором конфигураций.

Infinix, известная своими доступными смартфонами, расширяет свою линейку продуктов, предлагая пользователям стильный и производительный ноутбук INBOOK Y3 Plus. Этот новый продукт уже доступен на российском рынке и обещает стать надежным спутником для работы, учебы и развлечений.

INBOOK Y3 Plus отличается тонким и легким корпусом из алюминиевого сплава, толщиной всего 17,95 мм и весом 1,65 кг. Это делает его удобным для переноски и использования в любых условиях. 15,6-дюймовый Full HD экран с антибликовым покрытием обеспечивает комфортную работу даже при ярком освещении. Высокое разрешение экрана и широкие углы обзора позволяют насладиться просмотром видео, редактированием фотографий и игрой в игры.

INBOOK Y3 Plus предлагает широкий выбор комплектаций, позволяющих подобрать устройство под индивидуальные потребности. Вы можете выбрать процессор Intel i3, i5 или AMD R5, R7, а также 8 или 16 Гб оперативной памяти. SSD-накопители доступны на 256 или 512 Гб. Такое разнообразие конфигураций позволяет выбрать ноутбук, оптимально соответствующий вашим задачам: от повседневного использования для работы с документами и интернет-серфинга до более ресурсоемких задач, таких как редактирование видео и 3D-моделирование.

INBOOK Y3 Plus оснащен Wi-Fi 6 для высокоскоростного интернет-соединения и всеми необходимыми портами для подключения периферии, включая два USB-A, два USB-C и HDMI. Батарея емкостью 50 Вт.ч обеспечивает до 10 часов автономной работы, что делает его идеальным для длительных поездок или рабочих сессий. Благодаря этому, вы можете смело отправляться в путешествие или работать вне дома, не беспокоясь о необходимости искать розетку.

INBOOK Y3 Plus доступен в России в двух цветах: сером и синем. Базовая модель с процессором i3 и 8 Гб оперативной памяти стоит 39 990 ₽, а варианты с процессорами i5 и AMD R5 начинаются от 45 990 ₽.