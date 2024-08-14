HP Star Studio X - мощный моноблок с 14-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 125H с 18 потоками.

HP представила на китайском рынке новый моноблок Star Studio X, отличающийся стильным дизайном, производительной начинкой и передовыми технологиями.

Сердцем HP Star Studio X является мощный 14-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 125H с 18 потоками. За обработку графики отвечает встроенное видеоядро Arc Core. Объем оперативной памяти DDR5 5600 МГц составляет 16 ГБ, а для хранения данных предусмотрен высокоскоростной SSD-накопитель PCIe 4.0 ёмкостью 1 ТБ. Такая конфигурация гарантирует плавную работу системы и быструю загрузку приложений даже при выполнении ресурсоемких задач.

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Моноблок оснащён 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4K (3840x2160 пикселей). Экран может похвастаться яркостью 350 нит, 99% охватом цветового пространства sRGB и поддержкой технологии DC Dimming, которая снижает нагрузку на глаза при длительной работе за компьютером.

HP Star Studio X оснащён модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, что обеспечивает максимально быстрое и стабильное подключение к сети и другим устройствам.

За качественное звучание отвечают два динамика с двумя направленными микрофонами. Поддержка технологии IMAX Enhanced и настройка звука от Poly Studio гарантируют объёмный и реалистичный звук как при просмотре фильмов, так и во время прослушивания музыки.

Регулируемая подставка позволяет настроить угол наклона и поворота экрана для максимально комфортной работы.

HP Star Studio X оснащен широким набором портов, включая USB-C 10 Гбит/с, USB-C 20 Гбит/с, четыре USB-A 10 Гбит/с, HDMI вход, HDMI выход, RJ45 (Ethernet) и 3.5 мм аудиоразъем.

Встроенная выдвижная веб-камера с разрешением 5 Мп и автофокусом позволит с комфортом проводить видеоконференции и общаться с близкими.

В настоящее время HP Star Studio X доступен для предзаказа на площадке по цене 7499 юаней (примерно 94 000 рублей). Ожидается, что продажи начнутся 16 августа.