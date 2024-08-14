Infinix INBook Y3 Max это стильный и доступный ноутбук с 16 дюймовым FHD+ дисплеем и аккумулятором на 70 Втч.

Infinix продолжает расширять свой портфель ноутбуков, выпуская INBook Y3 Max — бюджетную модель, сочетающую в себе привлекательную цену, стильный дизайн и достойные технические характеристики.

Одной из главных особенностей INBook Y3 Max является его премиальный внешний вид. Ноутбук получил тонкий и лёгкий корпус, выполненный из алюминиевого сплава с матовой отделкой. Устройство весит всего 1,78 кг, что делает его удобным для переноски. Клавиатура с подсветкой и ходом клавиш 1,4 мм обеспечивает комфортный набор текста, а большой тачпад с диагональю 7,06 дюймов поддерживает управление жестами.

реклама

INBook Y3 Max оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ (1920x1200 пикселей) и соотношением сторон 16:10. Экран может похвастаться яркостью до 300 нит, что обеспечивает комфортную работу как в помещении, так и на улице.

В основе INBook Y3 Max лежат процессоры Intel 12-го поколения. Пользователи смогут выбрать конфигурацию с чипом i3, i5 или i7, что позволяет подобрать оптимальный вариант под свои задачи.

За графику отвечает интегрированное видеоядро Intel. Объем оперативной памяти LPDDR4X достигает 16 ГБ, а для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель PCIe Samsung емкостью до 1 ТБ с возможностью установки второго диска SATA.

INBook Y3 Max получил аккумулятор емкостью 70 Вт·ч - время работы ноутбука достигает 78,5 часов в режиме просмотра видео. Ноутбук поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью до 65 Вт.

Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home. Для подключения к интернету предусмотрены модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

INBook Y3 Max оснащен камерой FHD+ с двумя фронтальными светодиодами, двумя динамика для качественного звука, слотом для карт памяти microSD и аудиоразъемом 3,5 мм.

Infinix INBook Y3 Max будет доступен в двух цветах: Electric Blue и Silver. Продажи ноутбука в Индии начнутся 21 августа 2024 года на площадке Flipkart. Стартовая цена составит 29 990 индийских рупий (примерно 32 000 рублей).