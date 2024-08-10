Новинка от Titan Army предлагает достойные характеристики по демократичной цене.

Titan Army представила новый игровой монитор P32A2S2 на китайском рынке, который уже доступен для покупки на по цене в 2299 юаней (примерно 29 000 рублей).

Монитор P32A2S2 оснащён 31,5-дюймовой панелью с технологией Fast IPS и имеет разрешение 2K, что соответствует пиксельной плотности 2560×1440. Одной из ключевых характеристик данной модели является поддержка высокой частоты обновления, достигающей 240 Гц, что позволяет гарантировать невероятно плавное отображение изображения как в видеоиграх, так и в других динамичных сценах. Время отклика GTG всего 1 мс существенно минимизирует эффект размытия и двоение изображения, что представляет собой важное преимущество для геймеров.

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Монитор обладает яркостью 350 нит, статической контрастностью 1000:1 и поддерживает стандарт HDR400, что позволяет улучшить глубину и яркость изображений. Цветопередача у P32A2S2 прекрасна, он охватывает 97% цветового спектра DCI-P3 и NTSC, а также 100% sRGB, что делает его отличным выбором как для любителей игр, так и для тех, кто занимается созданием контента. Кроме того, монитор предлагает широкий угол обзора на уровне 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, что гарантирует, что изображение будет оставаться чётким и насыщенным, несмотря на угол зрения.

Дополнительно стоит отметить, что P32A2S2 включает в себя технологию Adaptive Sync, которая совместима с графическими процессорами как от AMD, так и NVIDIA. Эта функция помогает устранить проблемы разрывов изображения, синхронизируя частоту кадров, производимую графической картой, с частотой обновления экрана, что приводит к более гладким и согласованным визуальным эффектам, особенно во время гейминга.

С точки зрения эргономики, монитор P32A2S2 снабжён подставкой, позволяющей пользователю регулировать высоту, наклон, поворот и вращение, что значительно повышает комфорт при длительной работе или игре. Также он поддерживает настенные крепления стандарта VESA 100 мм x 100 мм, обеспечивая дополнительную гибкость при размещении устройства.

Что касается подключения, монитор оснащён двумя портами HDMI 2.0 и двумя входами DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм аудиовыходом. Технологии снижения синего света и отсутствие мерцания способствуют снижению нагрузки на глаза, что особенно важно для людей, проводящих продолжительное время перед экраном. Также предусмотрены режимы разделения экрана PIP (картинка в картинке) и PBP (картина рядом с картиной), которые облегчают многозадачность, позволяя работать с несколькими источниками одновременно.