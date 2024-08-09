QCY MeloBuds Neo - стильные и доступные TWS-наушники с прозрачным корпусом, Bluetooth 5.3, 24 часами автономной работы, защитой от воды IPX5 и шумоподавлением для звонков.

QCY представила на китайском рынке новые беспроводные наушники MeloBuds Neo, которые уже доступны для покупки по цене в 139 юаней (примерно 1700 рублей). Новинка выделяется не только доступностью, но и стильным дизайном, а также набором интересных функций.

MeloBuds Neo сразу привлекают внимание своим прозрачным зарядным кейсом, сквозь который видны внутренние компоненты наушников и футляра. Прозрачный корпус не только придаёт наушникам футуристичный вид, но и позволяет рассмотреть внутреннее устройство, а также оценить дизайн самих наушников с декоративными элементами в виде микросхем.

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За качество звука в MeloBuds Neo отвечают 10-миллиметровые динамические драйверы с композитной диафрагмой из шерсти и биопленки. Наушники способны воспроизводить насыщенный звук с широким динамическим диапазоном и чистыми высокими частотами. Встроенный эквалайзер предлагает пользователям на выбор девять предустановленных режимов звучания, включая Pop, Rock, Classical и Heavy Bass. Управление эквалайзером осуществляется через фирменное приложение QCY.

Время автономной работы MeloBuds Neo также впечатляет. На одном заряде наушники способны проработать до 7 часов в режиме воспроизведения музыки. Зарядный кейс увеличивает это время до 24 часов. Кейс оснащён дисплеем, который отображает уровень заряда как наушников, так и самого кейса.

Для подключения к смартфону или другому устройству используется Bluetooth 5.3, который гарантирует стабильное соединение на расстоянии до 10 метров. Наушники поддерживают одновременное подключение к двум устройствам и быстрое переключение между ними. Задержка звука составляет всего 68 мс.

Встроенная система шумоподавления с четырьмя микрофонами эффективно подавляет посторонние шумы во время телефонных разговоров. Защита от влаги по стандарту IPX5 позволяет не беспокоиться о сохранности наушников.

Управление MeloBuds Neo осуществляется с помощью удобных сенсорных панелей. В мобильном приложении QCY пользователям доступны расширенные настройки звука, включая эквалайзер, а также возможность обновления прошивки наушников. MeloBuds Neo совместимы с устройствами на базе iOS и Android и поддерживают протоколы HFP, A2DP и AVRCP.

Наушники отличаются компактными размерами: 21,5 х 32,5 х 23,5 мм для самих наушников и 55 х 55 х 25,2 мм для зарядного кейса. Для зарядки используется порт USB Type-C.