Технические неисправности оборудования, принадлежащего Google, приведут к замедлению работы сервиса.

Ростелеком выступил с предупреждением о возможных проблемах со скоростью работы интернет площадки YouTube в России. Причина не в блокировке сервиса, а в технических неисправностях оборудования, принадлежащего Google.

Компания сообщает о серьёзных проблемах с оборудованием, которое используется в сетевой инфраструктуре и пиринговых узлах оператора связи. Это оборудование необходимо для кэширования и ускорения загрузки контента из сервисов Google, включая YouTube.

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Из-за неисправностей оборудования и невозможности его расширения в условиях постоянного роста трафика наблюдается перегрузка имеющихся мощностей, особенно на пиринговых стыках.

В результате у абонентов всех операторов России могут возникнуть проблемы с быстротой загрузки и качеством воспроизведения видео на YouTube. Это может проявиться в виде задержек при загрузке видео, прерывистого воспроизведения и низкого качества изображения.

Ростелеком призывает пользователей к терпению и обещает предоставить дополнительную информацию о ситуации по мере её развития. В то же время операторы связи ведут работу по решению проблемы с Google, но сроки её решения пока неизвестны.

Проблемы с производительностью YouTube могут серьёзно повлиять на пользователей в России. Это может сделать просмотр видео некомфортным и затруднить использование сервиса для развлечений, образования и работы.

В ожидании решения проблемы пользователям рекомендуется проявлять терпение и попробовать использовать другие источники видео контента или подождать восстановления работы YouTube.

Техническая неисправность оборудования Google может стать серьёзной проблемой для пользователей YouTube в России. Ожидается, что операторы связи будут принимать меры для решения этой проблемы, но сроки ее устранения пока не определены.