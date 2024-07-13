Новый сервис позволит значительно упростить процесс заключения брака и других юридических процедур, уменьшив бюрократическую волокиту и сэкономив время и деньги гражданам.

В России готовятся к революционным изменениям в сфере бракосочетания: планируется создать онлайн-сервис, который позволит гражданам оформлять брак по биометрии, без необходимости представления документов в ЗАГСе. Инициатива принадлежит вице-премьеру Дмитрию Григоренко, который поручил разработку сервиса Минюсту, Минцифры, Федеральной налоговой службе и Центру биометрических технологий.

Сервис будет основан на данных из Единой биометрической системы (ЕБС), в которую входят три типа биометрии: упрощённая, стандартная и подтверждённая. Только те, чьи данные зарегистрированы в ЕБС, смогут воспользоваться новым сервисом. Помимо заключения брака, он также предоставит возможность сменить фамилию или установить отцовство.

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Упрощённая биометрию можно добавить через приложение «Госуслуги Биометрия» она позволит оплачивать проезд и покупки.

Стандартная биометрия также регистрируется в приложении «Госуслуги Биометрия» с помощью загранпаспорта нового образца и позволяет получать eSIM и другие услуги.

Подтверждённая биометрия регистрируется только в банке и предназначена для получения юридических услуг, кредитов или открытия счетов.

Новый сервис позволит значительно упростить процесс заключения брака и других юридических процедур, уменьшив бюрократическую волокиту и сэкономив время и деньги гражданам.

Внедрение биометрической идентификации в процессе заключения брака откроет новые возможности для развития цифровых услуг в сфере государственных учреждений. Это может стать отправной точкой для введения аналогичных систем в других сферах, что приведёт к более быстрому и удобному оказанию государственных услуг.