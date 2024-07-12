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Zerox852
Honor представила ноутбук MagicBook Art 14 толщиной 1 см и частотой ШИМ 4320 Гц
Honor MagicBook Art 14 поражает своим элегантным дизайном и мощными характеристиками.

Honor представила новый ноутбук MagicBook Art 14, который является настоящим шедевром инженерного искусства. Это ультратонкое устройство с искусственным интеллектом сочетает в себе элегантный дизайн, впечатляющую производительность и инновационные функции.

Honor MagicBook Art 14 отличается исключительно тонким и легким дизайном. Он изготовлен из материалов аэрокосмического класса, что позволило создать устройство весом всего 1,03 кг и толщиной всего 1 см. Несмотря на свой тонкий профиль, ноутбук оснащён аккумулятором на 60 Вт·ч, который обеспечивает до 9,5 часов автономной работы на одной зарядке.

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MagicBook Art 14 также может похвастаться полным набором портов, включая Thunderbolt 4, полнофункциональный USB-C, USB-A 3.2, HDMI 2.1 и разъем для наушников 3,5 мм, что делает его очень удобным для использования с различной периферией.

Центральным элементом ноутбука является 14-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 3,1K и плавной частотой обновления 120 Гц. Экран имеет пиковую яркость 700 нит и охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3 для точной цветопередачи.

Но самое примечательное то, что Honor MagicBook Art 14 - это первый в мире ноутбук, оснащенный технологией сверхвысокой частоты ШИМ 4320 Гц, которая позволяет минимизировать мерцание экрана и нагрузку на глаза. Это делает MagicBook Art 14 идеальным выбором для пользователей, которые проводят много времени за компьютером.

Honor MagicBook Art 14 предлагает два варианта процессора: Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7, что обеспечивает достаточную производительность для всех задач, от работы с офисными приложениями до редактирования видео и запуска игр. Несмотря на то, что Honor MagicBook Art 14 является ультрабуком, ему удалось включить два вентилятора для рассеивания тепла, что обеспечивает стабильную работу устройства даже при высокой нагрузке.

Honor MagicBook Art 14 оснащён набором функций ИИ, которые делают работу на ноутбуке ещё более комфортной и продуктивной. К ним относятся интеллектуальный поиск ИИ, функция вопросов и ответов по знаниям ИИ, сводка документов ИИ, а также аудио- и видеофункции на базе ИИ, такие как распознавание сцен, разделение звуковых объектов, устранение фонового шума и двустороннее шумоподавление.

Honor ставит конфиденциальность пользователя на первое место с магнитной камерой "Smart Eye", позволяющей пользователям физически закрывать камеру, когда она не используется, для дополнительной безопасности. Что касается аудио, ноутбук оснащён шестью динамиками профессионального уровня в сочетании с разработанными Honor пространственными аудиоалгоритмами.

MagicBook Art 14 поставляется в двух цветовых вариантах: Sunrise Impression и Summer Olive. Цена начинается от 7999 юаней (99 000 рублей) за вариант с чипом Intel Core Ultra 5, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти. Также есть вариант с 32 ГБ памяти той же конфигурации, который обойдется в 8499 юаней (108 000 рублей). 

Модель Core Ultra 7 доступна в единственной конфигурации 32 ГБ/1 ТБ за 9499 юаней (117 000 рублей). Приобрести ноутбук можно на официальном сайте Honor.

#honor #ноутбук #ноутбук 2024 #ноутбук для учёбы #magicbook art 14 #ноутбук с искусственным интеллектом
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