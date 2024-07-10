Xiaomi Redmi Buds 5C предлагают прекрасное качество звучания по цене 1 800 рублей.

Xiaomi представила новые беспроводные наушники Redmi Buds 5C в Индии в рамках мероприятия, где также был анонсирован смартфон Redmi 13 5G. Redmi Buds 5C - это последнее дополнение к серии Redmi Buds 5, которая включает в себя уже выпущенные модели Buds 5 и Buds 5A.

Redmi Buds 5C имеют классическую конструкцию вкладышей с силиконовыми амбушюрами. Они оснащены защитой от пыли и брызг по стандарту IP54, что делает их устойчивыми к внешней среде.

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Наушники поставляются в компактном футляре с аккумулятором ёмкостью 480 мАч, который обеспечивает до 36 часов работы в режиме прослушивания музыки. Сами наушники могут работать до 7,5 часов на одном заряде.

Redmi Buds 5C оснащены 12,4-миллиметровыми титановыми динамиками, которые обеспечивают высокое качество звучания с чистым и детализированным звуком. Пользователи могут выбрать один из пяти звуковых профилей в соответствии со своими предпочтениями.

Наушники также оснащены гибридным активным шумоподавлением (ANC) с глубиной подавления шума до 40 дБ, что позволяет блокировать нежелательные шумы окружающей среды и сосредоточиться на музыке. Система шумоподавления AI с четырьмя микрофонами (по два на каждый наушник) эффективно подавляет шум ветра и обеспечивает четкую слышимость голоса во время звонков.

Кроме того, наушники имеют режим прозрачности, который позволяет прослушивать звуки окружающей среды, не снимая наушники.

Redmi Buds 5C поддерживают Bluetooth 5.3 для стабильного и быстрого подключения. Наушники совместимы с Google Fast Pair, что позволяет быстро сопрягать их с устройствами Android. Они также могут подключаться к двум устройствам одновременно.

Наушники оснащены режимом низкой задержки 60 мс, что делает их идеальными для использования в играх.

Redmi Buds 5C доступны по цене 1999 рупий (примерно 1 800 рублей). Они предлагаются в трёх цветах: Symphony Blue, Bass White и Acoustic Black. Наушники можно приобрести с 20 июля на официальном сайте бренда.