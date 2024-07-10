Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi Buds 5C с временем автономной работы до 36 часов
Xiaomi Redmi Buds 5C предлагают прекрасное качество звучания по цене 1 800 рублей.

Xiaomi представила новые беспроводные наушники Redmi Buds 5C в Индии в рамках мероприятия, где также был анонсирован смартфон Redmi 13 5G. Redmi Buds 5C - это последнее дополнение к серии Redmi Buds 5, которая включает в себя уже выпущенные модели Buds 5 и Buds 5A.

Redmi Buds 5C имеют классическую конструкцию вкладышей с силиконовыми амбушюрами. Они оснащены защитой от пыли и брызг по стандарту IP54, что делает их устойчивыми к внешней среде.

реклама

Наушники поставляются в компактном футляре с аккумулятором ёмкостью 480 мАч, который обеспечивает до 36 часов работы в режиме прослушивания музыки. Сами наушники могут работать до 7,5 часов на одном заряде.

Redmi Buds 5C оснащены 12,4-миллиметровыми титановыми динамиками, которые обеспечивают высокое качество звучания с чистым и детализированным звуком. Пользователи могут выбрать один из пяти звуковых профилей в соответствии со своими предпочтениями.

Наушники также оснащены гибридным активным шумоподавлением (ANC) с глубиной подавления шума до 40 дБ, что позволяет блокировать нежелательные шумы окружающей среды и сосредоточиться на музыке. Система шумоподавления AI с четырьмя микрофонами (по два на каждый наушник) эффективно подавляет шум ветра и обеспечивает четкую слышимость голоса во время звонков.

Кроме того, наушники имеют режим прозрачности, который позволяет прослушивать звуки окружающей среды, не снимая наушники.

Redmi Buds 5C поддерживают Bluetooth 5.3 для стабильного и быстрого подключения. Наушники совместимы с Google Fast Pair, что позволяет быстро сопрягать их с устройствами Android. Они также могут подключаться к двум устройствам одновременно.

Наушники оснащены режимом низкой задержки 60 мс, что делает их идеальными для использования в играх.

Redmi Buds 5C доступны по цене 1999 рупий (примерно 1 800 рублей). Они предлагаются в трёх цветах: Symphony Blue, Bass White и Acoustic Black. Наушники можно приобрести с 20 июля на официальном сайте бренда.

#xiaomi #беспроводные наушники #беспроводные блютуз наушники #беспроводные #беспроводные уши #redmi buds 5c
+
Написать комментарий (0)
Смартфон Poco M6 Plus 5G прошёл тестирование на Geekbench с чипсетом Snapdragon 4 Gen 2 AE
Xiaomi уже начала работу над своей третьей моделью автомобиля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
3
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
9
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
7
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
3
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
3
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
3
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
9
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
Появилась ОС Fuchsia, которая может заменить Android
4
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
Киев пытается скрыть видео с ударом ракеты ЗРК NASAMS по детской больнице Охматдет
6
Ветераны Piranha Bytes создают новую игровую студию Pithead
+
Неофициальные порты Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl для ПК, похоже, уже в работе
+
AMD Ryzen 9 9950X может достигать частоты 5,85 ГГц
+
Galaxy S24+ замечен под управлением Android 15 на базе One UI 7
+
Зеленский назвал страны, которые могут быть посредниками при переговорах Украины и России
36
Предварительный список из 109 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат HyperOS 2 на Android 15
2

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
17
Windows XP в 2024 году - Часть 1
26
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
30
Мое мнение о Pixel 7 Pro
10
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
12
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
137
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
5
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
16

Сейчас обсуждают

Майкопское Честное
00:38
Да зачем зелёнокожым фпс? Им бы лишь лужи в пидерпанке порассматривать, струи хуанга на лицо принять по полной.
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
Евгений Шрайнер
00:28
Часть как бы получит 2 версию , но тип не полноценную на 14 Андроиде.
Предварительный список из 109 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат HyperOS 2 на Android 15
l33t_h4x00r
00:24
униан сообщает?
Зеленский расстроился, глядя на тёплые отношения президента России и премьера Индии
Жорик Иванов
00:23
По итогу первичка останется где есть, а Вторичка подорожает. Новое жилье строят из откровенного говна... без низких процентов по ипотеке там нет плюсов.
Отмена льготной ипотеки оставит без доступа к жилью большинство работающих россиян
АЕV
00:16
В какой бизнес? РФ ещё ни копейки не получила от индусов за более чем 50млдр$ поставленной нефти в Индию
Зеленский расстроился, глядя на тёплые отношения президента России и премьера Индии
Nvidia Hater
00:16
ну и гавно
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
АЕV
00:14
А переговоры с индусами провалились, стратега и геополитика и тут надули))). ВВП поставил индусам нефтепродуктов на 50млрд $ но ни копейки ещё не получил.
Индия стала главным рынком сбыта российской нефти
Nvidia Hater
00:12
Ниже 40 у тебя не оп4ускалось ???я уже видео приводил где дерьмо 3050 даже на высоких сосала около 35 кадров на улице.давай на ультре без апскейлов видос.а не твою парашу с длсс аж в ультра перфомансе...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Nvidia Hater
00:09
у тебя качество как будто сам хуанг блеванул на экран а потом туда насрали.какое qhd че ты лепишь клоун.у тебя дерьмо а не качество.залил все анальной смазкой своей.запомни .твоя карта ОБСОС
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Майкопское Честное
00:08
А лучше ♂right version♂ с помощью нейросети про местных аффцаров.
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем