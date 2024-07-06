Объединение российских и иранских платёжных систем позволит гражданам обеих стран совершать платежи и снимать наличные с использованием карт друг друга.

Объединение российских и иранских платёжных систем "Мир" и "Шетаб" выходит на финальную стадию реализации, что позволит гражданам обеих стран совершать платежи и снимать наличные с использованием карт друг друга. Это значимое событие станет результатом многолетних переговоров и усилий по созданию альтернативных механизмов финансовых расчётов, свободных от влияния западных систем.

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин заявил, что проект объединения платёжных систем "Мир" и "Шетаб" перешёл в практическую фазу, и уже в конце августа текущего года иранцы смогут использовать карты "Мир" для совершения платежей в своей стране. В свою очередь, россияне смогут снимать рубли в банкоматах Ирана, используя карты системы "Шетаб".

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Это соглашение является прямым ответом на ограничения, которые были введены против России и Ирана со стороны западных стран. В 2018 году Тегеран был отключён от системы SWIFT, а в июне 2022 года ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, также лишились доступа к этой системе из-за событий на Украине.

В мае 2022 года Москва и Тегеран договорились перейти на взаиморасчеты в национальных валютах, а в конце января 2023 года представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. В рамках этого соглашения системы передачи финансовых сообщений ЦБ России и ЦБ Ирана были объединены.

Объединение платёжных систем "Мир" и "Шетаб" - это важный шаг в укреплении экономических связей между Россией и Ираном, который позволит им снизить зависимость от западных финансовых институтов и обеспечить устойчивость своих национальных платёжных систем.