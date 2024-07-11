А также комплектуется стилусом и Bluetooth-клавиатурой

Представлен необычный ноутбук с двумя экранами OkPad, который сочетает в себе преимущества технологии E Ink и традиционного IPS-дисплея. Это делает OkPad универсальным устройством, идеально подходящим как для чтения электронных книг, так и для работы с документами и просмотра веб-страниц.

Экран E Ink идеально подходит для чтения электронных книг, статей и журналов. Он отображает только оттенки серого, но отличается высокой читабельностью даже под прямыми солнечными лучами и потребляет минимальное количество энергии. 8,9-дюймовая сенсорная панель IPS предназначена для работы с документами, просмотра веб-страниц и видео. Он предлагает яркие цвета и хорошую чёткость изображения.

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OkPad можно использовать как в режиме планшета, так и в режиме ноутбука благодаря шарниру на 360 градусов, что делает его универсальным устройством для разных задач. В комплект входит стилус, который позволяет писать и рисовать на экране E Ink с высокой точностью. Он распознает 4096 уровней нажатия и имеет ластик на противоположном конце.

Ноутбук работает на базе операционной системы Android 10. новинка оснащается неуказанным процессором Qualcomm Snapdragon ARM с тактовой частотой до 1,8 ГГц. OkPad оснащается 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встренной памяти. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 7000 мАч, зарядка происходит через USB-C.

OkPad в настоящее время финансируется на Kickstarter. Предварительный заказ устройства по предложению "Super Early Bird" обойдется в 199 долларов США (примерно 18 000 рублей). В комплект входят стилус и зарядное устройство. Складная клавиатура Bluetooth доступна отдельно за 49 долларов США (примерно 4 500 рублей). Ожидается, что поставки начнутся в августе 2024 года.

OkPad - это инновационное устройство, которое сочетает в себе преимущества двух разных технологий. Он предназначен для пользователей, которые ищут универсальное устройство для чтения, работы и творчества. Его длительное время работы от батареи и привлекательная цена делают его интересным вариантом для многих пользователей.