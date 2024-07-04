Кольцо RincConn второго поколения предлагает множество новых функций и легкий вес.

Компания RingConn, известная своим инновационным смарт-кольцом первого поколения, представила долгожданное продолжение - RingConn Gen 2. Новое устройство обещает революционизировать подход к мониторингу здоровья и сна, предлагая уникальные функции и улучшенные характеристики.

RingConn Gen 2 является самым лёгким смарт-кольцом на рынке, весящим всего 2-3 г. Это на 1-2 г меньше, чем предшествующая модель, что делает его ещё более комфортным для повседневного ношения. Его тонкий и элегантный дизайн позволяет забыть о том, что вы его носите. Смарт-кольцо становится первым сверхтонким смарт-кольцом, которое предлагает мониторинг апноэ во сне. Это делает его ценным инструментом для людей, страдающих от этого расстройства сна. Теперь они могут получить точную информацию о качестве своего сна и принять необходимые меры для улучшения своего здоровья.

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RingConn Gen 2 обеспечивает до 12 дней работы от аккумулятора на одной зарядке, что на 5 дней больше, чем 1 модель. Это означает, что вы можете пользоваться всеми преимуществами смарт-кольца без постоянной зарядки. Кольцо также оснащено датчиками температуры и оптическими датчиками PPG, которые позволяют отслеживать широкий спектр физиологических показателей, включая частоту сердечных сокращений, уровень стресса, качество сна, менструальный цикл и физическую активность. Эта информация может помочь вам лучше понять состояние своего здоровье и принять меры по улучшению своего благополучия. Аналитика доступна в приложении RingConn, доступном для iOS и Android, с интеграцией с Google Fit и Apple Health. Это позволяет синхронизировать свои данные с другими приложениями для более полного анализа и мониторинга здоровья.

Пока неясно, будет ли RingConn Gen 2 финансироваться краудфандингом, как и предыдущая модель. Также ещё предстоит узнать, когда кольцо поступит в продажу и сколько оно будет стоить. RingConn 1 поколения можно приобрести за 279 долларов США (примерно 23 000 рублей).