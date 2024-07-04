QCY MeloBuds Pro предлагают достойные характеристики по цене 2300 рублей.

Компания QCY представила свои новые беспроводные наушники (TWS) MeloBuds Pro, которые отличаются адаптивным шумоподавлением (ANC) и поддержкой высококачественного звука Hi-Res audio. Наушники уже доступны для предварительного заказа в Китае по цене 199 юаней (примерно 2 300 рублей).

Наушники оснащены адаптивным шумоподавлением, которое может достигать до 46 дБ. Технология интеллектуально регулирует уровень шумоподавления в зависимости от окружающей среды, обеспечивая оптимальную производительность в различных условиях. Для тех, кому необходимо слышать окружающие звуки, наушники предлагают режим прозрачности с регулируемыми уровнями.

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MeloBuds Pro имеют сертификацию Hi-Res audio и поддерживают протокол передачи звука LDAC, который обеспечивает более высокий битрейт и частоту дискретизации для детального и захватывающего звучания.

Шестимикрофонная система с технологией шумоподавления обеспечивает чёткую передачу голоса даже в шумной обстановке. MeloBuds Pro предлагают объёмный пространственный звук на 360, который имитирует ощущения от прослушивания в театре.

Наушники обеспечивают до 8,5 часов работы от аккумулятора на одной зарядке с выключенным ANC и до 34 часов с зарядным кейсом. Технология быстрой зарядки обеспечивает час воспроизведения аудио контента всего за 10 минут зарядки.

MeloBuds Pro поддерживают многоточечное соединение, обнаружение в ухе, режим с низкой задержкой 80 мс и имеют степень водонепроницаемости IPX5.