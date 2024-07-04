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Zerox852
QCY представила беспроводные наушники MeloBuds Pro с временем автономной работы до 34 часов
QCY MeloBuds Pro предлагают достойные характеристики по цене 2300 рублей.

Компания QCY представила свои новые беспроводные наушники (TWS) MeloBuds Pro, которые отличаются адаптивным шумоподавлением (ANC) и поддержкой высококачественного звука Hi-Res audio. Наушники уже доступны для предварительного заказа в Китае по цене 199 юаней (примерно 2 300 рублей).

Наушники оснащены адаптивным шумоподавлением, которое может достигать до 46 дБ. Технология интеллектуально регулирует уровень шумоподавления в зависимости от окружающей среды, обеспечивая оптимальную производительность в различных условиях. Для тех, кому необходимо слышать окружающие звуки, наушники предлагают режим прозрачности с регулируемыми уровнями.

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MeloBuds Pro имеют сертификацию Hi-Res audio и поддерживают протокол передачи звука LDAC, который обеспечивает более высокий битрейт и частоту дискретизации для детального и захватывающего звучания.

Шестимикрофонная система с технологией шумоподавления обеспечивает чёткую передачу голоса даже в шумной обстановке. MeloBuds Pro предлагают объёмный пространственный звук на 360, который имитирует ощущения от прослушивания в театре.

Наушники обеспечивают до 8,5 часов работы от аккумулятора на одной зарядке с выключенным ANC и до 34 часов с зарядным кейсом. Технология быстрой зарядки обеспечивает час воспроизведения аудио контента всего за 10 минут зарядки.

MeloBuds Pro поддерживают многоточечное соединение, обнаружение в ухе, режим с низкой задержкой 80 мс и имеют степень водонепроницаемости IPX5.

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