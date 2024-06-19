Ключевой особенностью Lichee Book 4A является возможность замены модуля LM4A на другие модули RISC-V, которые будут доступны в будущем.

Компания Sipeed представила новый ноутбук Lichee Book 4A, который отличается уникальной возможностью модернизации процессора с помощью вычислительных модулей RISC-V. Это делает Lichee Book 4A не просто ноутбуком, а платформой для экспериментов и развития технологий RISC-V.

Lichee Book 4A поставляется с вычислительным модулем LM4A, в который встроен процессор T-Head TH1520 с четырьмя ядрами SiFive C910. Этот модуль также поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ хранилища eMMC. Ключевой особенностью Lichee Book 4A является возможность замены модуля LM4A на другие модули RISC-V, которые будут доступны в будущем. Среди них есть модуль LM3A с процессором SpacemiT K1 с восемью ядрами CPU SpacemiT K60 и модуль LM5A с процессором ESWIN EIC7700 с четырьмя ядрами SiFive P550.

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Ноутбук получил 14-дюймовый экран с разрешением экрана 1920x1200 пикселей, возможность подключения дополнительного твердотельного накопителя SATA и батарею ёмкостью 34 Втч. Он также оснащён двумя портами USB Type-A, одним USB 3.0 Type-C, WiFi 6 и Bluetooth 5.4.Базовая версия Lichee Book 4A обойдется в $189 (примерно 16 000 рублей), а топовый вариант с модулем LM4A, 128 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти стоит $349 (примерно 30 000 рублей).

Lichee Book 4A предназначен прежде всего для разработчиков, которые хотят исследовать архитектуру RISC-V и создавать собственные программы и приложения. Процессоры RISC-V, входящие в состав модулей, не могут конкурировать по производительности с новейшими ноутбуками на базе Intel, Qualcomm или AMD. Однако Sipeed не ставит цель создать высокопроизводительный ноутбук. Lichee Book 4A - это платформа для экспериментов и развития технологий RISC-V.



