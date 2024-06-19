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Zerox852
Rivian представляет второе поколение электрического внедорожника R1S и пикапа R1T
Rivian R1S и R1T получили силовые установки мощностью до 1025 л.с. и впечатляющий запас хода в 676 км.

Rivian, известный производитель электрических автомобилей, представил второе поколение своих флагманских моделей - пикапа R1T и внедорожника R1S. Новые модели получили значительные улучшения в сфере производительности, запаса хода и функциональности, что делает их ещё более привлекательными для фанатов марки и тех, кто ищет альтернативу традиционным бензиновым автомобилям.

Модели R1T и R1S оснащены мощными двухмоторными, трехмоторными или четырехмоторными силовыми агрегатами мощностью до 1025 л.с. собственной разработки Rivian, что обеспечивает невероятную динамику и ускорение. Также новые модели получили увеличенные аккумуляторные батареи, которые обеспечивают запас хода до 420 миль (676 км) на одной зарядке. Это делает R1T и R1S идеальными для поездок в городе и за его пределами.

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Rivian обновил дизайн и интерьер своих моделей, что делает их комфортными и практичными. Новое пользовательское окружение и программная платформа обеспечивают удобство и интуитивность в использовании.

Rivian R1T и R1S будут конкурировать с другими популярными электромобилями на американском рынке, включая Ford F-150 Lightning и RAM 1500 REV. Rivian уверен в успехе своих моделей благодаря инновационным функциям и высокой производительности.

Новые модели оснащены усовершенствованной системой управления температурным режимом, что повышает эффективность и комфорт в салоне. Улучшенная аэродинамика и 22-дюймовые колеса способствуют повышению экономичности и улучшают внешний вид автомобилей. Электромобили Rivian получили новую систему помощи водителю, которая использует 11 камер, 5 радаров и функции прогнозирования искусственного интеллекта для безопасного и комфортного вождения.

Rivian R1T доступен в США по цене от $69 900 (примерно 5,8 млн.рублей), а Rivian R1S - от $75 900 (примерно 6,3 млн.рублей). Новые модели доступны для заказа, но пока неясно, будут ли они доступны за пределами США.

Rivian R1T и R1S второго поколения - это мощные и инновационные электрические внедорожники, которые предлагают сочетание комфорта и функциональности. Rivian продолжает тренд замены автомобилей с ДВС на экологически чистые электромобили.

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Julius
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Nvidia&Intel Hater
16:26
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Julius
16:25
Есть что ли?
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Nvidia&Intel Hater
16:25
очки купите батенька )
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Julius
16:25
Нормально, нет мыла с ДЛСС
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Колючка
16:24
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