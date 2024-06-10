Boat Atom 81 Pro предлагают прекрасные технические характеристики и удивительно долгое время автономной работы по цене 115 000 рублей.

Индийский производитель электроники под брендом Boat расширяет свою линейку наушников, представляя новые беспроводные наушники Airdopes Atom 81 Pro. В отличие от большинства TWS-наушников, Atom 81 Pro не используют силиконовые насадки, что делает их более комфортными для длительного ношения, но также приводит к ухудшению передаваемого звука.

Открытая конструкция Atom 81 Pro обеспечивает удобную посадку, не давит на ушной канал и не вызывает раздражения. Благодаря лучшему воздушному потоку они не задерживают влагу, что делает их подходящими для использования во время тренировок. Однако отсутствие герметичности может привести к утечке звука.

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Atom 81 Pro оснащены 13-миллиметровыми динамиками для фирменного звука BoAt и 4 микрофонами с технологией ENxTM для чёткого звука во время телефонных разговоров. Наушники также имеют режим Beat Mode, который обеспечивает низкую задержку 50 мс, что делает их идеальными для геймеров, которым требуется синхронизация звука с изображением.

Atom 81 Pro предлагают впечатляющие 100 часов воспроизведения. Благодаря технологии быстрой зарядки ASAP 5-минутная зарядка даёт пользователям 100 минут воспроизведения. Зарядка осуществляется через порт Type-C.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.1 и оснащены технологией IWP (Instant Wake and Pair) для быстрого сопряжения устройств. Они также имеют степень защиты IPX5, что делает их устойчивыми к поту и брызгам и подходит для использования во время тренировок.

Boat Airdopes Atom 81 Pro теперь доступны на Amazon по стартовой цене 999 фунтов стерлингов (примерно 115 000 рублей) и доступны в трех цветах: Ivory Elegance, Obsidian Noir и Slate Fusion.