boAt Airdopes 300 предлагают достойные характеристики и хорошее соотношение цены и качества.

Компания boAt представила новые беспроводные наушники Airdopes 300, которые отличаются доступной ценой и впечатляющим набором функций. Эти наушники оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами и обеспечивают высококачественный звук с поддержкой пространственного аудио.

Airdopes 300 обеспечивают низкую задержку 65 мс в режиме BEAST, что делает их привлекательным выбором для геймеров. Наушники поддерживают многоточечное подключение для удобства переключения между несколькими устройствами. Четыре микрофона и алгоритмы на основе искусственного интеллекта с технологией ENx для подавления шума обеспечивают кристально чистый звук во время звонков.

реклама

По заверениям производителя время автономной работы с использованием кейса для зарядки достигает ошеломляющих 50 часов. Всего 10 минут зарядки с помощью системы ASAP обеспечивают около 150 минут воспроизведения аудиоконтента. Наушники имеют функцию обнаружение в ухе для автоматического воспроизведения и паузы, а также технология Swift IWP для быстрого сопряжения. Наушники защищены от воды и пота по стандарту IPX4.

boAt Airdopes 300 доступны в двух цветах: Chrome White и Gunmetal Black, по цене 1399 рупий (примерно 1 500 рублей). Их можно приобрести на веб-сайте boAt, а также на других крупных розничных платформах, таких как Amazon, Flipkart и в местных магазинах, начиная с сегодняшнего дня.

boAt Airdopes 300 представляют собой привлекательный вариант для тех, кто ищет доступные беспроводные наушники с хорошим звуком и удобными функциями. Они отлично подходят как для прослушивания музыки, так и для игр.