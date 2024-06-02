Lenovo Legion R27qe-30 сочетает в себе стильный дизайн и высокое качество изображения.

Компания Lenovo представила новый игровой монитор Legion R27qe-30, который уже доступен для приобретения в Китае. Этот 27-дюймовый монитор обладает рядом преимуществ, делающих его привлекательным выбором для геймеров.

Во-первых, разрешение экрана составляет 2K (2560 x 1440), что обеспечивает чёткую и яркую картинку. Частота обновления 180 Гц и время отклика всего в 1 миллисекунду гарантируют плавность игрового процесса без разрывов и задержек. Кроме того, монитор поддерживает цветовую гамму 90% DCI-P3 и 99% sRGB, что делает его отличным инструментом не только для игр, но и для работы с графикой.

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Во-вторых, монитор сертифицирован HDR400 и оснащён функцией защиты глаз, что позволяет проводить долгие игровые сессии без излишнего напряжения для глаз. Это особенно важно для тех, кто проводит за компьютером много времени.

В-третьих, монитор поддерживает технологию AMD FreeSync и переменную частоту обновления VESA AdaptiveSync 180 Гц, что помогает устранить разрывы экрана, задержки и зависания. Также стоит отметить наличие технологии улучшения тёмных сцен, которая значительно повышает чёткость изображения в тёмных областях.

Подключение к монитору осуществляется через два порта HDMI 2.1, один порт DP 1.4 и разъем для наушников 3,5 мм. Подставка монитора обеспечивает широкий диапазон регулировок, включая наклон, поворот, регулировку высоты и даже возможность поворота в портретный режим.

Цена на монитор Lenovo Legion R27qe-30 составляет 999 юаней (примерно 12 700 рублей). На данный момент нет информации о планах компании по выводу данного продукта на международный рынок.