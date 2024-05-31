Power Bank Silver Wing Pro имеет стильный дизайн и отличные характеристики.

Sharge представила на своей пресс-конференции новую модель Power Bank Silver Wing Pro. Это не просто ещё один портативный аккумулятор, а настоящий гигант мощности и функциональности, который позволит оставаться на связи и работать продолжительное время.

Silver Wing Pro отличается впечатляющей ёмкостью 20 000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки практически любых устройств. Устройство может похвастаться невероятной скоростью зарядки — всего 1,5 часа от 0 до 100% благодаря поддержке технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

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Кроме того, Silver Wing Pro способен быстро заряжать не только телефоны, но и ноутбуки, планшеты и другие устройства с помощью технологии быстрой зарядки мощностью до 140 Вт. Он может даже заряжать два устройства одновременно с общей мощностью 140 Вт, что делает его идеальным решением для путешественников и бизнесменов, которые всегда в движении.

Silver Wing Pro поддерживает широкий спектр протоколов быстрой зарядки, включая PD3.0, PPS, QC, Huawei SCP и другие, что делает его совместимым с более чем 1000 устройствами. Интеллектуальная система контроля температуры обеспечивает безопасную и эффективную работу аккумулятора, а режим низкого тока позволяет заряжать маломощные устройства, такие как наушники и умные часы.

Устройство выполнено в стильном и прочном корпусе с прозрачной задней панелью, которая изготовлена по усовершенствованной технологии и обладает повышенной устойчивостью к царапинам и износу.

Белая интегральная плата и встроенный цветной ЖК-экран придают Silver Wing Pro элегантный вид, а корпус из авиационного алюминиевого сплава с I-образной килевой конструкцией обеспечивает долговечность и эффективное рассеивание тепла.