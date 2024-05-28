Segway Ninebot, партнер крупного производителя техники Xiaomi, представила электросамокат для детей в возрасте от 6 до 10 лет.

Компания Segway Ninebot, известная своими экологичными и инновационными транспортными средствами, представила новую модель детского электросамоката C2 Lite, которая стала идеальным выбором для маленьких любителей активного отдыха.

Ninebot C2 Lite — это лёгкий и комфортный электросамокат, который оснащён удобной системой управления и безопасными функциями, делающими его идеальным транспортным средством для детей в возрасте от 6 до 10 лет.

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Самокат имеет компактные размеры (856 х 400 х 950 мм) и весит всего 7,8 кг, что делает его легко переносимым и удобным в использовании. Дисплей самоката защищён от воды по стандарту IPX4, что позволяет использовать его даже в дождливую погоду.

Ninebot C2 Lite обеспечивает запас хода до 14 км и выдерживает вес до 50 кг. Самокат оснащён электродвигателем мощностью 120 Вт, который обеспечивает максимальную скорость 16 км/ч.

Для безопасной езды Ninebot C2 Lite оснащается механическим тормозом и 7-дюймовыми внутренними полыми шинами, которые не требуют регулярного обслуживания. Самокат также имеет яркую RGB-подсветку, светодиодный экран и три режима езды: стандартный, спортивный и усиленный, что позволяет настроить скорость и динамику езды под нужды ребёнка.

Аккумулятор Ninebot C2 Lite полностью заряжается приблизительно за 70 минут, что позволяет быстро подготовить самокат к новой прогулке.

Ninebot C2 Lite предлагается в нескольких ярких цветах, включая синий и золотой с оттенком чёрного.

В настоящее время Ninebot C2 Lite доступен на розничных платформах в Китае по стартовой цене 899 юаней (примерно 11 200 рублей). Ожидается, что Ninebot C2 Lite в последствии будет доступен на других рынках, как и предыдущие версии электросамокатов Segway Ninebot.