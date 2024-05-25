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Zerox852
itel представила новые беспроводные наушники T31 Pro и Buds Ace 2 с временем работы до 50 часов
Наушники, несмотря на крайне низкую цену, получили достойные характеристики.

Компания itel, известная своими доступными устройствами, представила в Индии две новых модели беспроводных наушников:  itel T31 Pro и itel Buds Ace 2. Наушники  обещают качественный звук,  удобство использования и  доступную цену,  что  делает  их  привлекательными  для  широкого  круга  пользователей.

itel T31 Pro  выделяются  среди аналогов функцией  активного шумоподавления (ANC), которая  снижает уровень внешних шумов до 32 децибел,  обеспечивая полное погружение  в  мир музыки  или игр. Дополнительным  преимуществом являются динамики с усилением низких частот диаметром 13 мм, которые обеспечивают насыщенный и глубокий звук. Низкая  задержка  45  мс  гарантирует  синхронность  звука  и изображения в играх, делая игровой процесс более динамичным и увлекательным. А функция AI-ENC (подавление окружающего шума) позволяет наушникам уменьшить внешний шум во время звонков, обеспечивая чёткость и ясность разговора.

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itel Buds Ace 2  также  предлагают высококачественный  звук  благодаря  динамикам  с  усилением  низких частот  диаметром  10  мм.  Основное  преимущество  этих  наушников  -  длительное  время автономной работы, достигающее 50 часов. 

Обе  модели  имеют  в  своём  арсенале технологию  быстрой  зарядки.  Всего  10  минут  зарядки  через USB-C  порт  обеспечивают  3  часа  воспроизведения  аудиоконтента. Обе  модели  поддерживают стабильное  подключение  Bluetooth  5.3,  что  гарантирует  плавное  воспроизведение  без  потерь  сигнала. Также  наушники  обладают  водонепроницаемостью  по  стандарту  IPX5,  что  делает  их  устойчивыми  к брызгам  воды  и  поту.

itel T31 Pro  имеет  рекомендованную  розничную цену в 1499 рупий (около  1600 рублей),  а  itel Buds Ace 2 продаются  по  цене  1199  рупий  (около 1400 рублей).  Обе  модели  доступны  на  различных  розничных площадках  по  всему  субконтиненту.

В  целом,  itel T31 Pro  и  itel Buds Ace 2  -  отличные  варианты  для  тех,  кто  ищет  недорогие и функциональные наушники с хорошим качеством воспроизведения звука.

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