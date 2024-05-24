Наушники получили сертификацию «Golden Ear» которая гарантирует высокое качество звука.

Компания Honor представила свои новые наушники Honor Earbuds A, которые предлагают высокое качество звука по доступной цене. Эти наушники получили сертификацию в рамках программы «Golden Ear» Китайской ассоциации электронной аудиоиндустрии, что подтверждает их соответствие высоким стандартам звука.

Основные особенности наушников Honor Earbuds A включают в себя встроенную полимерную диафрагму с титановым покрытием для чёткого звука, большой динамический блок диаметром 10 мм для мощных басов, высокопроизводительные вычисления HiFi 5 DSP для чистого и детального звука, а также 4 настраиваемых звуковых эффекта для индивидуального восприятия звука.

реклама

Надёжная и удобная посадка обеспечивается лёгкой конструкцией наушников — каждый наушник весит всего 3,8 грамма. Время автономной работы впечатляет: сами наушники обеспечивают 9 часов воспроизведения без подзарядки, а чехол для зарядки увеличивает это время до 40 часов. Быстрая 10-минутная зарядка даёт возможность наслаждаться музыкой до 3 часов.

Наушники легко интегрируются с мобильными устройствами через Bluetooth 5.3 и предлагают удобное сенсорное управление для ответа на вызовы, управления музыкой и переключения треков. Функция «поиска звонка» поможет вам найти потерянные наушники, а степень защиты от пыли и воды IP54 делает их идеальными для тренировок или использования во время небольшого дождя. Встроенное шумоподавление обеспечивает чёткую связь во время разговоров.

Наушники Honor Earbuds A уже доступны для предварительного заказа по привлекательной цене всего 129 юаней (примерно 1700 рублей), что делает их привлекательным выбором для тех, кто ценит качество звука, удобство использования по доступной цене.