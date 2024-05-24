Компания Honor представила свои новые наушники Honor Earbuds A, которые предлагают высокое качество звука по доступной цене. Эти наушники получили сертификацию в рамках программы «Golden Ear» Китайской ассоциации электронной аудиоиндустрии, что подтверждает их соответствие высоким стандартам звука.
Основные особенности наушников Honor Earbuds A включают в себя встроенную полимерную диафрагму с титановым покрытием для чёткого звука, большой динамический блок диаметром 10 мм для мощных басов, высокопроизводительные вычисления HiFi 5 DSP для чистого и детального звука, а также 4 настраиваемых звуковых эффекта для индивидуального восприятия звука.
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Надёжная и удобная посадка обеспечивается лёгкой конструкцией наушников — каждый наушник весит всего 3,8 грамма. Время автономной работы впечатляет: сами наушники обеспечивают 9 часов воспроизведения без подзарядки, а чехол для зарядки увеличивает это время до 40 часов. Быстрая 10-минутная зарядка даёт возможность наслаждаться музыкой до 3 часов.
Наушники легко интегрируются с мобильными устройствами через Bluetooth 5.3 и предлагают удобное сенсорное управление для ответа на вызовы, управления музыкой и переключения треков. Функция «поиска звонка» поможет вам найти потерянные наушники, а степень защиты от пыли и воды IP54 делает их идеальными для тренировок или использования во время небольшого дождя. Встроенное шумоподавление обеспечивает чёткую связь во время разговоров.
Наушники Honor Earbuds A уже доступны для предварительного заказа по привлекательной цене всего 129 юаней (примерно 1700 рублей), что делает их привлекательным выбором для тех, кто ценит качество звука, удобство использования по доступной цене.