Sony предлагает к покупке две новые модели S25 и S20 с размерами экранов от 43 до 65 дюймов.

Sony представила новую линейку телевизоров BRAVIA 2, интегрированных с Google TV и оснащённых светодиодными дисплеями 4K Ultra HD. Эта серия включает модели S25, ориентированные на геймеров, и S20, предназначенные для общего использования, с размерами экранов от 43 до 65 дюймов.

Технология обработки изображения X1 в телевизорах BRAVIA 2 улучшает качество картинки, делает цвета более яркими и увеличивает чёткость благодаря функциям Live Color и 4K X-Reality PRO. Также присутствует технология Motionflow XR, которая сглаживает движение в быстрых сценах.

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Модель S25 предлагает геймерам автоматический режим низкой задержки и автоматическое отображение тонов HDR, что особенно актуально для пользователей PlayStation 5. С другой стороны, модель S20 больше ориентирована на повседневное использование без специализированных игровых функций.

Аудиосистема телевизоров включает 20-ваттные динамики с поддержкой Dolby Audio, обеспечивая качественный звук. С Google TV пользователи получают доступ ко всем популярным приложениям и видеоконтенту. Также имеется поддержка Apple Home Kit и AirPlay.

Каждый телевизор поставляется с голосовым пультом дистанционного управления, совместимым с Google Assistant для удобного поиска контента и управления им. Телевизоры также защищены системой X-Protection PRO от пыли, влаги и перепадов напряжения.

Телевизоры будут доступны к покупке с 24 мая текущего года по цене от 74 990 рупий (примерно 82 000 рублей).