Sonos представила свою первую модель полноразмерных наушников с шумоподавлением.

Sonos вышла на рынок высококачественных наушников с анонсом своей новой модели Sonos Ace — полноразмерных наушников с активным шумоподавлением, которые обещают конкурировать с такими лидерами рынка, как Bose и Sony.

Sonos Ace уже доступны для предварительного заказа, а официальный выпуск запланирован на 5 июня. Эти наушники оборудованы специально разработанными динамиками диаметром 40 мм, обеспечивающими глубокий и детальный звук. Восемь микрофонов работают одновременно, чтобы активно устранять нежелательные шумы, а режим окружающего звука позволяет пользователям оставаться в курсе происходящего вокруг во время прослушивания музыки.

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Sonos Ace обеспечивает захватывающий звук благодаря поддержке технологии пространственного звука и Dolby Atmos, делая его идеальным для просмотра фильмов, прослушивания музыки и игр. Наушники поддерживают воспроизведение аудио через Bluetooth и проводное соединение USB-C.

Энергопотребление Sonos Ace впечатляет: до 30 часов автономной работы с активным шумоподавлением или режимом окружающего звука. Быстрая зарядка всего за 3 минуты обеспечивает 3 часа прослушивания для тех случаев, когда нужно быстро подзарядить устройство. Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение, а физические кнопки позволяют удобно управлять громкостью, воспроизведением треков и настройками шумоподавления.

Несмотря на свой вес всего 312 граммов, наушники выполнены из высококачественных материалов, таких как нержавеющая сталь, создавая ощущение роскоши. Полноразмерная конструкция обеспечивают комфорт при длительном использовании.

В отличие от других продуктов Sonos, эта новинка использует для подключения Bluetoo, а не Wi-Fi. Каждая пара наушников поставляется с чехлом для переноски, кабелем USB-C — USB-C и переходником с разъёмом 3,5 мм. Sonos Ace доступен для предзаказа по цене 449 долларов США (примерно 42 000 рублей).