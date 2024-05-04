Телевизор Toshiba REGZA 2700NF доступен в четырёх размерах: 65", 75", 85" и 100" дюймов.

Toshiba выпустила в Китае свой новейший миниLED-телевизор REGZA 2700NF, предлагающий исключительное качество изображения и передовые функции по доступной цене.

2700NF оснащён миниLED-дисплеем с впечатляющей пиковой яркостью 1300 нит, обеспечивающей яркое и детализированное изображение. Количество разделительных подсветок на самой большой 100-дюймовой модели составляет 1024, что обеспечивает точный контроль над контрастностью и яркостью.

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Телевизор оснащён технологией REGZA Picture Engine Pro и оригинальной технологией калибровки цвета, которая точно настраивает детали изображения, цвет и контраст. Заводская калибровка цвета (Delta E) 0,99 и охват цветовой гаммы DCI-P3 95% гарантируют кристально чистые и точные цвета.

2700NF оснащается 7-значной аудиосистемой для моделей большего размера и 5-значной аудиосистемой для стандартной модели. Телевизор поддерживает быстрый доступ к аудиосистеме и оснащён чипом слухового восприятия BR для регулировки качества звука.

2700NF имеет режим режиссера, который сохраняет исходную частоту кадров, контрастность, соотношение сторон и другие параметры в режиме кинорежиссера. Он также поддерживает Frame Picture MAX, NFS и прямой просмотр через телевизор.

Toshiba REGZA 2700NF доступен в четырёх размерах: 65", 75", 85" и 100". Стартовая цена составляет 8499 юаней (110 тыс.рублей) за 65-дюймовую модель, а 100-дюймовая модель стоит 34 999 юаней (примерно 450 тыс.рублей).

Toshiba 2700NF — это впечатляющий миниLED-телевизор, который предлагает исключительное качество изображения, точную цветопередачу, впечатляющее качество звука и передовые функции. Он идеально подходит для тех, кто ищет телевизор с потрясающим визуальным и звуковым восприятием по доступной цене.