Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Crossbeats представила наушники Sonic 3 с шумоподавлением до 30 дБ и автономной работой до 60 часов
Беспроводные наушники Crossbeats Sonic 3 получили впечатляющие характеристики по аномально низкой цене 2200 рублей.

реклама

Crossbeats представила в Индии свои новейшие беспроводные наушники Sonic 3, предлагающие исключительное качество звука и передовые функции по конкурентоспособной цене.

Sonic 3 оснащены 13-миллиметровыми графеновыми излучателями, которые обеспечивают мощные басы, детальные высокие частоты и чёткие средние. Технология Quad Mic MEMSensing улучшает качество связи, эффективно справляясь с подавлением окружающего шума и обеспечивая кристально чистое звучание.

реклама

Эти наушники отличаются исключительным временем автономной работы, обеспечивая до 60 часов воспроизведения музыки при среднем уровне громкости. Они также поддерживают технологию быстрой зарядки, которая обеспечивает 100 минут воспроизведения аудио всего за 10 минут зарядки.

Sonic 3 оснащаются гибридным активным шумоподавлением (ANC), которое может снизить уровень шума до 30 дБ, создавая идеальную среду для прослушивания музыки без отвлекающих факторов. Режим с низкой задержкой 40 мс оптимизирует синхронизацию между воспроизведением аудио и видео, обеспечивая приятный игровой опыт.

Наушники защищены от брызг воды и песка по стандарту IPX5, что позволяет использовать их во время тренировок. Эргономичный дизайн и мягкие амбушюры позволяют носить наушники продолжительное время не вызывая неприятных ощущений.

Sonic 3 оснащены новейшим интерфейсом Bluetooth v5.3, который обеспечивает стабильное и надёжное подключение к устройствам. Они также поддерживают кодеки AAC/SBC для высококачественной потоковой передачи аудио.

Crossbeats Sonic 3 доступны в чёрном и белом цветах по стартовой цене 1999 рупий (примерно 2200 рублей).

#беспроводные наушники #беспроводные блютуз наушники #беспроводные #беспроводные наушники для телефона #беспроводные уши #crossbeats #crossbeats sonic 3
+
Написать комментарий (0)
Baseus выпускает наушники Bowie MA10s с шумоподавлением 48 дБ и временем работы 38 часов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
16
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
85
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Спутники обнаружили в Белгородской области возведённый всего за несколько месяцев новый военный аэродром
+
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
3
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
2
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
20
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
1
Фанаты пересоздали трейлер GTA 6, но добавили в него Франклина, Тревора и Майкла
1
Команда Apeks готовится к кардинальным изменениям: весь состав CS2 выставлен на трансфер
+
Times of Israel: Израиль отказывается от американских ЗРК Patriot, отдавая предпочтение своему ПВО
1
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
Россия-матушка: в Steam стартовал фестиваль Games from Russia, посвящённый отечественным играм
+
ХАМАС отказывается от сделок с Израилем относительно пленных
+
Сирия вводит электронные визы для иностранных граждан
+
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Разработчики Helldivers 2 извинились за ошибки в патче и обещают изменения в следующем обновлении
2

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
50
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
73
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
5
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
11
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
2
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
22
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4

Сейчас обсуждают

swr5
22:47
Дата-центры некрамонгеров, они уже близко...
Казахстан ведет переговоры с Google и Microsoft о строительстве крупнейших дата-центров
Vorvort
22:36
В Immortals 7900XTX на уровне 4090, АгроШколяр тестировал и приводил видео с пруфом. Также там тестировал 4090 murkok 5.
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
Сергей Шухард
22:32
5 лет назад взял сисоник на 750, с тех пор заменил 3600 на 5700x3d, 1660ti на 3070ti, поднял напругу на памяти, поставил ещё один накопитель, добавил три вентилятора и звуковуху. Надо было побольше за...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Ghosteer
22:16
13 лет назад купил Therlmaltake 80plus bronze, и забыл о проблемах с бп... сколько там видюх сменилось уже не счесть.. 4х8пин разъёма+2х8пин на проц.. и туева куча молексов с сата... сменил только 140...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Alexzander Shevchenko
22:11
В точку, у меня 49гигов))) так получилось))))
Alienware продаёт геймерский ПК в современном корпусе с RTX 4090 за 2 900 долларов
Nvidia&Intel Hater
22:11
лучистые)
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Алексей Носков
22:07
Он просто говорит то, что нынче модно говорить. Колеблется с линией партии, так сказать. Гранты же сами себя не назначат.
Natron Energy представляет натриево-ионные аккумуляторы
Sergiu Bunacalea
22:04
Ну попробуй собрать за 1100$ сопоставимый ПК с периферией и монитором . Насчёт удобства, то не знаю что может быть удобнее , когда ноутбук находится рядом с диваном при просмотре фильмов и игр на гей...
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Aleksei Didenko
22:03
Какие ещë вам лучи на ночь?
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Spike Rus
22:02
"...он уже успел устареть, ведь актуального разъема питания видеокарт 16-pin 12VHPWR у него нет." Пффф, для AMD карт 3х8 pin никто не отменял. У меня Чиефтек на 850 Вт и там при желании либо две карт...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем