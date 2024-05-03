Беспроводные наушники Crossbeats Sonic 3 получили впечатляющие характеристики по аномально низкой цене 2200 рублей.

Crossbeats представила в Индии свои новейшие беспроводные наушники Sonic 3, предлагающие исключительное качество звука и передовые функции по конкурентоспособной цене.

Sonic 3 оснащены 13-миллиметровыми графеновыми излучателями, которые обеспечивают мощные басы, детальные высокие частоты и чёткие средние. Технология Quad Mic MEMSensing улучшает качество связи, эффективно справляясь с подавлением окружающего шума и обеспечивая кристально чистое звучание.

реклама

Эти наушники отличаются исключительным временем автономной работы, обеспечивая до 60 часов воспроизведения музыки при среднем уровне громкости. Они также поддерживают технологию быстрой зарядки, которая обеспечивает 100 минут воспроизведения аудио всего за 10 минут зарядки.

Sonic 3 оснащаются гибридным активным шумоподавлением (ANC), которое может снизить уровень шума до 30 дБ, создавая идеальную среду для прослушивания музыки без отвлекающих факторов. Режим с низкой задержкой 40 мс оптимизирует синхронизацию между воспроизведением аудио и видео, обеспечивая приятный игровой опыт.

Наушники защищены от брызг воды и песка по стандарту IPX5, что позволяет использовать их во время тренировок. Эргономичный дизайн и мягкие амбушюры позволяют носить наушники продолжительное время не вызывая неприятных ощущений.

Sonic 3 оснащены новейшим интерфейсом Bluetooth v5.3, который обеспечивает стабильное и надёжное подключение к устройствам. Они также поддерживают кодеки AAC/SBC для высококачественной потоковой передачи аудио.

Crossbeats Sonic 3 доступны в чёрном и белом цветах по стартовой цене 1999 рупий (примерно 2200 рублей).