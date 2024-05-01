Ноутбук Dell Inspiron 14 Plus 7441 в многоядерном тесте набрал меньшее количество баллов по сравнению со своими конкурентами.

Qualcomm стремится расширить свое присутствие на рынке ноутбуков с помощью своей серии процессоров Snapdragon X. Недавно компания анонсировала доступную версию Elite под названием Snapdragon X Plus.

Теперь стало известно, что Dell работает над ноутбуком с процессором Snapdragon X Elite. Это подтверждается листингом в базе данных Geekbench для Dell Inspiron 14 Plus 7441.

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Согласно листингу, ноутбук оснащён процессором Snapdragon X Elite (X1E80100) с двумя кластерами ядер: кластером 1 из восьми ядер и кластером 2 из четырёх ядер. Процессор работает на базовой частоте 3,42 ГГц. Ноутбук также имеет 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Windows 11 Pro.

В одноядерном и многоядерном тестах Geekbench Dell Inspiron 14 Plus 7441 набрал 1765 и 4367 баллов соответственно. Многоядерные оценки ноутбука оказались ниже, чем у других устройств с тем же чипсетом, таких как Microsoft Surface 6 и Samsung Galaxy Book 4 Edge. Это может быть связано с неправильными настройками или конфигурацией с более низким энергопотреблением во время тестирования.

Более высокая тактовая частота обычно приводит к лучшим результатам в производительности. Поэтому возможно, что Dell Inspiron 14 Plus 7441 был протестирован с более низкой тактовой частотой, что привело к более низким результатам в многоядерных тестах.

Важно отметить, что на результаты тестов влияют различные факторы, такие как используемая версия программного обеспечения, настройки оборудования и условия окружающей среды.