Новинка от MSI поражает своими техническими характеристиками и предлагает один из самых мощных ноутбуков на данный момент.

MSI представила топовую версию своего ноутбука Titan 18 Pro, который поражает своими характеристиками и ценой в 36 599 юаней (примерно 470 тыс. рублей).

Titan 18 Pro оснащён 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX в сочетании с мощной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, MSI оснастила его 192 ГБ оперативной памяти и огромным дисковым пространством объёмом 4 ТБ.

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Дисплей столь же впечатляющий, как и внутренние компоненты. Это 18-дюймовая мини-светодиодная панель с разрешением 3840 x 2400 и максимальной частотой обновления экрана 120 Гц. Дисплей охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и достигает максимальной яркости 1000 нит, что делает его идеальным как для профессионалов, так и для геймеров.

MSI обеспечивает охлаждение системы с помощью двух вентиляторов и шести тепловых трубок. Их «режим Super Boost ULTRA» обеспечивает общее энергопотребление до 250 Вт, из которых 175 Вт выделяется на графический процессор и 75 Вт на процессор. Titan 18 Pro также может похвастаться расширенными возможностями экрана с двойным дисплеем MUX и технологией трехрежимного переключения.

Titan 18 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 99,9 Втч с возможностью быстрой зарядки PD3.1, что обеспечивает длительное использование ноутбука. Качество звука улучшается за счёт установки из 6 динамиков.

Что касается возможностей подключения, Titan 18 Pro предлагает новейшую технологию Wi-Fi-7, а также широкий выбор портов, включая 2 порта Thunderbolt 4, 1 порт USB-A 3.2 Gen 2, 1 Ethernet-порт RJ45 и 1 порт HDMI 2.1.

Titan 18 Pro отличается премиальным дизайном с прочным металлическим корпусом и элегантной чёрной отделкой. Он оснащён полноразмерной клавиатурой с подсветкой RGB и большим тачпадом.