Контроллеры премиум-класса Razer Kishi Ultra и Kishi V2 USB-C получили функцию сквозной зарядки.

Kishi Ultra это высококачественный мобильный игровой контроллер, который разработан для опытных геймеров, желающих получить максимальное удовольствие от игрового процесса на своих мобильных устройствах. Его полноразмерный дизайн и удобное расположение кнопок делают его идеальным выбором для игроков любителей. Контроллер совместим с устройствами на базе Android и iOS с экранами до 8 дюймов, что обеспечивает широкий спектр подключаемых устройств.

Особенности Kishi Ultra включают механические кнопки, 8-позиционную навигационную панель и полноразмерные триггеры с эффектом Холла для точного и отзывчивого управления в играх. Разъем для наушников 3,5 мм позволяет игрокам оставаться на связи с командой или просто наслаждаться качественным звуком во время игры. Сквозная зарядка мощностью 15 Вт обеспечивает длительное время игры без необходимости прерывать процесс из-за разрядки устройства.

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Помимо этого, Kishi Ultra оснащен двумя зонами подсветки Razer Chroma RGB, которые помогут создать атмосферу погружения в игровой мир. Режим виртуального контроллера (пока доступный только для Android) позволяет адаптировать элементы управления сенсорного экрана к контроллеру для более комфортного и эффективного игрового опыта.

Kishi Ultra представляет собой контроллер премиум-класса и доступен по цене от 1199 юаней (примерно 17 тыс.рублей), это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность в мобильных игровых аксессуарах.

С другой стороны, Kishi V2 USB-C - это более доступный вариант мобильного игрового контроллера от Razer, который предлагает традиционный дизайн и функциональность для комфортного игрового опыта. Он также поддерживает облачные или локальные сервисы стриминга игр, что делает его универсальным инструментом для различных игровых сценариев.

Сохраняя функцию сквозной зарядки мощностью 15 Вт, Kishi V2 USB-C предоставляет возможность продолжать игру без перерывов из-за разрядки устройства. Контроллер доступен по более доступной цене - 799 юаней (примерно 10 тыс.рублей), что делает его привлекательным выбором для более широкого круга пользователей, желающих улучшить свой игровой опыт на мобильных устройствах.

В общем, оба контроллера - как Kishi Ultra, так и Kishi V2 USB-C - представляют собой качественные и функциональные решения от компании Razer для тех, кто ценит игровые аксессуары высокого качества и комфорта при игре на мобильных устройствах.