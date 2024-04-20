Космонавты пилотируемой миссии "Шэньчжоу-18" заменят работников орбитальной станции "Тяньгун".

Китай продолжает активно развивать свою космическую программу, и в ближайшее время нас ожидает захватывающее событие – запуск пилотируемой миссии "Шэньчжоу-18" к орбитальной станции "Тяньгун". Этот полет станет первым визитом экипажа на станцию в текущем году и ознаменует собой новый этап в освоении космического пространства Китаем.

Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA) подтвердило, что подготовка к запуску "Шэньчжоу-18" идёт полным ходом. Космический корабль и его ракета-носитель "Великий поход 2F" уже доставлены на стартовую площадку космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. В настоящее время специалисты проводят финальные проверки оборудования, чтобы гарантировать безопасность и успешность миссии.

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"Шэньчжоу-18" станет 13-м пилотируемым космическим полётом Китая. Главная цель миссии – смена экипажа на станции "Тяньгун". В настоящее время на борту станции находится экипаж "Шэньчжоу-17" под командованием старшего полковника Тан Хунбо. Они прибыли на станцию 26 октября 2023 года и к концу апреля завершат свою шестимесячную миссию. Состав экипажа "Шэньчжоу-18" пока держится в секрете, но можно предположить, что в него войдут опытные космонавты, готовые к длительному пребыванию на орбите и проведению научных экспериментов.

Запуск "Шэньчжоу-18" имеет большое значение для Китая. Миссия демонстрирует постоянное развитие космической программы страны и её стремление к лидерству в освоении космоса. Миссия также подчёркивает важность международного сотрудничества в этой сфере, поскольку Китай открыт к совместным проектам с другими странами.

Во время пребывания на станции "Тяньгун" экипаж "Шэньчжоу-18" будет заниматься различными научными исследованиями и экспериментами в области биологии, медицины, материаловедения и других областях. Полученные данные будут способствовать развитию науки и технологий, а также помогут лучше понять влияние космической среды на организм человека.