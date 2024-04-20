Lenovo YOGA Air 14 AI Yuanqi получил мощный процессор Intel Core Ultra 7 155H и встроенный ИИ.

На ежегодной конференции по инновационным технологиям компания Lenovo представила свой новейший ноутбук YOGA Air 14 AI Yuanqi, который смог привлечь внимание потенциальных покупателей, стремящихся к высокой производительности и функциям искусственного интеллекта. Новинка оснащена мощным процессором Intel Core Ultra 7 155H, созданным на базе передового процессора Intel 4 последнего поколения с гибридной архитектурой ядра.

Lenovo подчёркивает, что YOGA Air 14 обеспечивает значительное увеличение производительности на 18% и продолжительность автономной работы на 40% по сравнению с предыдущим поколением. Ноутбук также получил сертификат Intel Evo за высокую отзывчивость системы и эффективность работы.

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Особенностью новинки стал встроенный искусственный интеллект AI NPU, предназначенный для улучшения работы приложений ИИ. Кроме того, компания интегрировала в ноутбук Xiaotian - искусственный интеллект-агент, работающий на базе мощной языковой модели Tianxi.

Базовая комплектация включает 32 ГБ памяти LPDDR5x-7467 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ. YOGA Air 14 весьма компактен, весит около 1,4 кг и имеет толщину всего 14,9 мм. Дизайн ноутбука выполнен в ярком стиле с использованием светлых оттенков.

На передней панели ноутбука установлен OLED-дисплей с разрешением 2,8K, максимальной частотой обновления экрана 120 Гц, яркостью 400 нит и поддержкой 100% цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей также сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR True Black 500 и поддерживает технологию Dolby Vision для выдающегося качества изображения.

Клавиатура YOGA Air 14 имеет толщину клавиш 1,5 мм с ходом клавиш 0,3 мм, обеспечивая комфорт при наборе текста. Также присутствует 5,6-дюймовый тачпад с защитой от случайных касаний.

По поводу подключений, слева на ноутбуке расположены два порта Thunderbolt 4 и порт HDMI 2.1. Справа находятся переключатель камеры, разъем для наушников 3,5 мм и порт USB-A 3.2 Gen 1.

Стоимость ноутбука Lenovo YOGA Air 14 AI Yuanqi составляет 8499 юаней (примерно 110 тыс. рублей).