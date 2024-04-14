Polestar совместно с Meizu 16 апреля представят смартфон с функциями для автолюбителей.

Компания Polestar Motor, дочернее предприятие Geely, готовится представить свой первый смартфон, который обещает переосмыслить связь между автомобилями и мобильными телефонами. Хотя подробности пока держатся в секрете, компания выпустила интригующий видеотизер, намекающий на "фирменные функции Polestar" в смартфоне.

Ожидается, что предстоящий смартфон Polestar будет переименованной версией Meizu 21 Pro, но с некоторыми уникальными отличиями и дополнениями, ориентированными на автолюбителей.

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Согласно утечкам и слухам, смартфон Polestar будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Он также будет иметь большой 6,79-дюймовый дисплей LTPO с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц для плавного и отзывчивого взаимодействия.

Помимо мощного железа, смартфон Polestar, как ожидается, будет оснащён рядом передовых функций, таких как ультразвуковой датчик отпечатков пальцев на дисплее, интеллектуальное кольцо Aicy со светодиодной подсветкой RGB, ИК-передатчик и два динамика. Он также будет иметь рейтинг IP68 для защиты от воды и пыли.

Одной из ключевых особенностей смартфона Polestar, как ожидается, станет его глубокая интеграция с автомобилями Polestar. Есть версии, что он получит возможность удалённо управлять автомобилем, получать доступ к информации о транспортном средстве в режиме реального времени и использовать телефон в качестве цифрового ключа.

Видеотизер также намекает на то, что смартфон Polestar будет иметь уникальный дизайн, вдохновленный эстетикой автомобилей Polestar. В смартфоне используются высококачественные материалы, такие как алюминий и стекло, а также он будет предлагаться в фирменных цветах автомобилей Polestar.

Хотя Polestar Motor пока не раскрывает подробностей о своём смартфоне, видеотизер и утечки предполагают, что он будет предлагать мощные характеристики и передовые функции, ориентированные на автолюбителей. Официальная презентация смартфона пройдёт 16 апреля.