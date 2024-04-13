Китайский бренд QCY выпустил ультрабюджетные наушники с хорошими характеристиками и длительным временем автономной работы — до 30 часов с зарядным чехлом.

QCY выпустила на китайском рынке новые беспроводные наушники под названием AilyBuds Pro. Наушники уже доступны для предварительного заказа и поступят в продажу 18 апреля по начальной цене 169 юаней (около 2 тыс. рублей).

AilyBuds Pro имеют форму полувкладышей и оптимизированное распределение веса для обеспечения комфортного ношения в течение всего дня. Каждый наушник весит всего 4 г и имеет конструкцию под углом 50 градусов, которая равномерно распределяет давление на ушной канал.

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Наушники оснащены функцией "AI Adaptive Audio", которая использует HiFi 5 DSP (процессор цифровых сигналов) для анализа структуры ушного канала и состояния ношения. Это позволяет компенсировать низкие частоты и достичь сбалансированного эквалайзера, обеспечивая более насыщенное и детальное звучание.

Кроме того, AilyBuds Pro оснащены адаптивным шумоподавлением, которое генерирует параметры шумоподавления в реальном времени в зависимости от состояния ношения. Они также оснащены адаптивным подавлением шума ветра для его минимизации во время активного отдыха.

Наушники TWS также оснащены специальной высокочастотной фокусирующей диафрагмой, которая уменьшает объем полости для увеличения резонансной частоты. Это приводит к более широкой полосе высоких частот и более ярким и чистым верхам.

AilyBuds Pro используют Bluetooth 5.3 для беспрепятственного подключения. Для звонков в наушниках используется массив из 6 микрофонов с двумя наушниками и функцией ANC, что обеспечивает чёткость разговоров даже в шумной обстановке. Кроме того, они поддерживают одновременное подключение к двум устройствам.

Наушники также поддерживают режим с низкой задержкой 80 мс, который идеально подходит для игр. Ими можно управлять с помощью сенсорного управления, а приложение QCY позволяет дополнительно настраивать функции и настройки эквалайзера.

QCY AilyBuds Pro обеспечивают длительное время автономной работы — до 30 часов с зарядным чехлом. Сами наушники могут работать до 5,5 часов без подзарядки с выключенным шумоподавлением и до 4 часов с включённым. Наушники поддерживают быструю зарядку и имеют водонепроницаемость IPX5.