Увеличение таможенных пошлин привело к серьезному повышению цен на рынке техники.

Рост стоимости ввезённой из-заграницы электроники на российских маркетплейсах привлёк внимание общественности. Этот рост цен связан с увеличением таможенной пошлины на технические устройства, привезённые из-за рубежа.

Увеличение наценки на товары данной категории объясняется необходимостью оплаты сборов на таможне, размер которых не включается в стоимость товара, а указывается отдельно от ценника в карточке продукта, как примерный расчёт дополнительной оплаты. При пересечении границы России все товары, произведённые за пределами страны, должны проходить таможенное оформление с оплатой соответствующих пошлин.

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К примеру можно взять Apple MacBook Air с чипом M2 в базовой версии ноутбука, оценённого примерно в 181 тыс.руб, к этой сумме придётся доплатить ещё 26 тыс.руб за таможенную пошлину.

До 1 апреля физические лица могли ввозить товаров на сумму до 1 тыс.евро, не оплачивая таможенные пошлины. С 1 апреля порог беспошлинного ввоза был снижен до 200 евро.

Расчёты пошлины уже появляются на площадке Ozon в карточках товаров иностранного производства. Размер пошлины составляет 15% от стоимости, на сумму превышающую установленный лимит. Кроме того, придётся заплатить ещё и комиссию таможенного брокера в размере 500 руб.

Такие изменения в правилах и оплата дополнительных сборов добавляют нежелательные затраты на приобретение импортной техники, что может повлиять на интерес потенциальных покупателей. Из-за новых правил теперь потребители вынуждены учитывать и дополнительные расходы при приобретении товаров из-за рубежа, что может изменить их выбор и предпочтения в пользу техники отечественного производства.