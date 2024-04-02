Снижение темпа импортозамещения в IT-индустрии негативно повлияло на компанию "МойОфис"

Отечественная компания ООО «Новые облачные технологии» (НОТ), занимающаяся разработкой программного обеспечения для офисных решений, столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями. В прошлом году компания, выпуская продукцию под брендом «МойОфис», зафиксировала выручку в размере 5,2 млрд рублей. За год выручка коммерческой организации снизилась почти вдвое и составила всего 1,9 млрд рублей. Такое резкое ухудшение финансового положения произошло после успешного 2022 года, в котором компании удалось получить 390 млн рублей чистой прибыли.

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Причины снижения выручки и увеличения убытков у «МойОфис» связаны с общим снижением темпов импортозамещения офисного софта в России и снижением финансирования на закупку софта со стороны правительственных и окологосударственных организаций. Однако, компания видит перспективы в увеличении бюджета на разработку отечественного офисного программного обеспечения в 2024 году и рассчитывает на материальную поддержку со стороны государства.

В начале марта 2024 года разработки компании использовали более 11 тыс. организаций, включая крупные государственные компании, такие как Росгвардия, "Почта России", РЖД и другие. Представитель компании заявил об увеличении продаж в первом квартале текущего года, отметив значительный рост объёма продаж лицензий "Мой офис" и существенное увеличение среднего чека в сделках.

Несмотря на финансовые трудности, НОТ продолжает активно работать над улучшением своих продуктов и стремится к развитию отечественного офисного программного обеспечения. Компания надеется на поддержку со стороны государства и на рост спроса на российские IT-решения.