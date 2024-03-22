Израиль: военная операция – единственный способ ликвидировать ХАМАС в секторе Газа.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что вооружённые силы его страны в конечном итоге войдут в город Рафах на юге Газы и ликвидируют ХАМАС, "даже если весь мир ополчится против Израиля, включая Соединённые Штаты".

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"Мы собираемся войти и закончить эту работу, и любой, кто этого не понимает, не понимает, что экзистенциальный нерв евреев был затронут" атакой 7 октября, когда от действий ХАМАС погибли 1200 человек и 250 человек были похищены, сказал министр стратегических дел Израиля Рон Дермер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в регионе, добиваясь заключения соглашения между Израилем и ХАМАС, которое привело бы к шестинедельному прекращению огня и обмену заложниками, а также к значительному увеличению гуманитарной помощи для более чем 2 миллионов палестинцев, проживающих в прибрежной полосе.

США не стали категорически отвергать военную операцию Израиля в Рафахе.

"Они сказали, что без надёжного способа перемещения массы людей из Рафаха и доставки им гуманитарной помощи они не видят, как это можно сделать эффективно", - сказал он. "И мы говорим, что согласны с вами, что мы должны вывезти людей, что мы должны доставить им гуманитарную помощь, и мы верим, что сможем это сделать".

Голод в северной части Газы неизбежен, предупреждает доклад, подготовленный ООН.

В последние недели, особенно в условиях распространения болезней и голода в Газе без чёткого плана распределения помощи, Байден и другие ведущие демократы США открыто критиковали Нетаньяху и политику Израиля.