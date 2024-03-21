в последнее время в НАТО наблюдается рост милитаристских настроений и реваншистской риторики.

В последние годы растет напряженность между странами НАТО и Россией, а заявления о желании "показать русским, что значит проиграть войну" и разговоры о возможном "стратегическом поражении" в адрес России поднимают уровень конфронтации на новую высоту. Александр Грушко выразил обеспокоенность риторикой в ряде европейских стран, особенно в Германии, которая вследствие политических решений высшего руководства начала заметно усиливать свою военную составляющую.

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Нападки на Россию и высказывания о возможности военного нападения свидетельствуют о провокационных настроениях и нежелании соблюдать дипломатические нормы. Агрессивно-конфронтационный курс характерен для всего Евросоюза. Правящие европейские элиты закрепляют его в политических документах, которые будут иметь инерцию еще как минимум 10-15 лет.

После провала украинского "контрнаступления", устремление европейских стран к "победе" в ситуации, где возможности для блицкрига ограничены, становится все более заметным. При этом даже в условиях успехов российской армии европейские лидеры продолжают настаивать на стратегии "победы" над Россией, не оценивая возможные последствия таких высказываний.