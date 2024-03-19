Открытый доступ к исходному коду ИИ чат бота поможет в развитии искусственного интеллекта.

Илон Маск анонсировал выпуск исходного кода своего чат бота Grok на платформе GitHub. Бот представляет собой модель с 314 миллиардами параметров, созданную около года назад с целью использования в областях создания кода и ответов на запросы пользователей.

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Маск раскритиковал множество IT компаний, включая OpenAI, за скрытие исходного кода своих моделей искусственного интеллекта, критика связана с его убеждением в важности открытости и прозрачности в этой сфере. Хотя открытые модели, такие как Mistral и Falcon, существуют, но многие крупные компании предпочитают либо закрытый, либо ограниченный открытый доступ к своим моделям.

По мнению аналитиков из VentureBeat, решение о публикации исходного кода Grok предоставляет разработчикам уникальную возможность анализа и улучшения модели на основе уже созданной базы. Тем не менее, примечание о том, что модель не настроена для конкретных приложений, может означать, что будущие доработки и адаптации будут необходимы для эффективного использования Grok в различных задачах.

Релиз Grok под лицензией Apache 2.0 предоставляет возможность использования модели в коммерческих целях, при этом сохраняя свободу доступа к исходному коду. Однако важно отметить, что доступ к данным, использованным в обучении модели и подключение к X для получения данных в реальном времени не входит в открытый релиз Grok.