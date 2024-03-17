Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов отступают на вторую и третью линию обороны в районе Донбасса.

В связи с обострением ситуации в Донбассе, координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил об острой нехватке боеприпасов у Вооружённых Сил Украины и их отступлении на внутренние позиции обороны. Он призвал членов НАТО усилить поддержку Украины в данной ситуации, подчеркнув, что в скором времени ВСУ придётся покинуть этот регион.

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"Послушайте, время не терпит. У них заканчиваются боеприпасы в Донбассе, и они отходят на вторую и третью линии обороны", — сказал он, призвав членов НАТО оказывать Украине больше поддержки.

Россия, высказывает мнение, что поставки оружия военным силам Украины усложняют поиск мирного решения конфликта, а вовлечение стран НАТО в конфликт является провокацией. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся военной целью для России. Он также выразил обеспокоенность вовлеченностью США и НАТО в конфликт, включая не только поставки военной техники, но и подготовку солдат на территории недружественных стран.