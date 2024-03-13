Мишустин заявил, что экономика РФ продолжает расти, вопреки давлению извне

Премьер-министр России, Михаил Мишустин, заявил о продолжении роста экономики страны и в 2024 году. В ходе стратегической сессии, проведённой им во вторник по вопросу продления сроков национальных проектов до 2030 года и о выполнении поставленных национальных целей.

"Реализовано большое число значимых мер для развития нашего общества, которые позволили поддержать экономику и оперативно адаптировать ее к новым вызовам, продолжить движение вперед вопреки давлению извне", - сказал Мишустин.

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Премьер-министр отметил, что рост ВВП продолжает демонстрировать положительную динамику. По предварительным данным, за 2023 год экономика выросла на 3,6%, и это лишь по первичным оценкам. Мишустин подчеркнул, что текущий тренд роста ВВП сохраняется и в 2024 году. Кроме того, он уточнил, что в январе текущего года рост составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Эти позитивные показатели свидетельствуют о продолжении устойчивого развития экономики России и о дальнейших перспективах роста. Премьер-министр выразил уверенность в продолжении успешной реализации национальных проектов и достижении поставленных целей к 2030 году, что в целом должно способствовать укреплению позиций страны на мировой арене и повышению уровня жизни граждан РФ.