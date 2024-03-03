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Zerox852
Трамп выиграл предвыборные голосования в трех штатах США в борьбе за выдвижение от республиканцев
Шансы Никки Хейли неуклонно снижаются.

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В минувшую субботу бывший президент Дональд Трамп выиграл ещё три голосования по выдвижению кандидатов в президенты от республиканской партии, победив соперницу Никки Хейли в штатах Миссури и Айдахо и получив голоса всех оставшихся делегатов в Мичигане.

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Агентство Associated Press назначило Трампа победителем всех трех предвыборных гонок, благо он выиграл все голосования по выдвижению кандидатов с большим отрывом. Бывший президент находится на пути к тому, чтобы набрать достаточное количество делегатов и не допустить выдвижение иной кандидатуры в президенты от партии республиканцев.

Последние победы Трампа предвещают неприятности Хейли, последнему кандидату, бросившему вызов Трампу. Последний выиграл первый конкурс в Мичигане  с преимуществом более чем на 40 процентных пунктов.

Гонка в предвыборной кампании вскоре перейдет в Супервторник 5 марта, когда 15 штатов проведут конкурсы по выдвижению республиканских кандидатов. Хейли пообещала продолжать участвовать в гонке до конца. На прошлой неделе она продолжила кампанию и сбор средств после сокрушительного поражения от Трампа в прошлую субботу в Южной Каролине, штате, где она дважды была губернатором.

Хейли утверждает, что ей следует остаться в предвыборной гонке, несмотря на маловероятные шансы, чтобы дать избирателям выбор помимо бывшего президента. Она доказывала избирателям, что юридические проблемы Трампа отвлекут его от предвыборной кампании, что сделает его менее желательным кандидатом, способным бросить вызов президенту Джо Байдену .

Джай Чабрия, стратег-республиканец, сказал, что последняя победа ясно показала, что у Хейли практически нет шансов отобрать номинацию у Трампа.

«Эта гонка давно закончилась с тех пор, как Дональд Трамп объявил, что собирается стать президентом», — сказал Чабрия. «Среди инвесторов есть несколько человек, которые хотят, чтобы мы продолжали».

#сша #трамп #выборы #выборы 2024 #выборы 2024 в сша #президент америки
Источник: bloomberg.com
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