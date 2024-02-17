Переговоры о субсидиях с администрацией Байдена решают судьбу компании.

Администрация Байдена ведет переговоры о предоставлении корпорации Intel субсидий на сумму более 10 миллиардов долларов. Это будет самая крупная награда в рамках плана по возвращению производства полупроводников на территорию США.

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Ожидается, что пакет наград Intel будет включать кредиты и прямые гранты. Министерство торговли и Intel пока отказались от комментариев.

Стимулы будут исходить от Закона о чипах и науке 2022 года, который выделяет 39 миллиардов долларов в виде прямых грантов, а также кредитов и кредитных гарантий на сумму 75 млрд долларов, чтобы стимулировать ведущие мировые полупроводниковые компании производить чипы в США после десятилетий производства за рубежом.

Цель администрации Байдена — создать к 2030 году не менее двух передовых производственных кластеров. Тем временем акции Intel подорожали на 1,1% в конце торгов в пятницу после того, как агентство Bloomberg сообщило об этой новости. К моменту закрытия акции в этом году упали на 13%.

Министерство торговли уже объявило о двух небольших грантах по Закону о чипах. Госсекретарь Джина Раймонд заявила на прошлой неделе, что в ближайшие шесть-двенадцать недель будет «множество ещё более крупных заявлений».

Intel доминировала в индустрии микросхем в течение многих лет, но в последнее время отстала от своих азиатских конкурентов — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co. , которые строят свои собственные заводы в США в Аризоне и Техасе. Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер был ведущим лоббистом в отрасли, лоббирующим поддержку этого сектора со стороны правительства США, и фирма заявила, что её планы зависят от этого финансирования.