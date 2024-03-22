Банк России приказом от 22 марта 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Стрела».

Банк России приостановил лицензию банка «Стрела» из-за нарушений в оказании услуг и связи с теневым бизнесом. Банк занимал 321 место в системе и специализировался на переводах денежных средств, однако было обнаружено его участие в криптообмене, нелегальных онлайн-казино и букмекерских конторах.

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Финансовый регулятор России подтвердил, что банк «Стрела» специализировался на предоставлении услуг перевода денежных средств между «Киви банк» и другими финансовыми институтами на рынке. Это значит, что их основной целью было обеспечение безопасного и эффективного обмена деньгами между этими участниками.

Банк России принял решение в соответствии с федеральными законами и нормативными актами, поскольку банк нарушал законодательство о банковской деятельности и систематически допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма.

«Киви банк» лишился лицензии в феврале 2024 года из-за причастности к теневым операциям и нарушений законодательства. В связи с этим, все данные о подозрительных действиях банка «Стрела» передаются в правоохранительные органы, а временным администрированием банка станет Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Российская государственная корпорация АСВ обеспечивает сохранность денежных средств граждан в случае банковских проблем, защищая права вкладчиков и укрепляя доверие к российской банковской системе. Она была основана в 2004 году с целью повышения надежности и стабильности финансового сектора страны.