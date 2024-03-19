Точное местоположение погибшего судна является государственной тайной.

Испанский галеон «Сан-Хосе», потерпевший крушение в 1708 году во время морского сражения, предположительно содержит драгоценный груз с золотом, серебром и изумрудами на борту. Исследователи утверждают, что сокровища, находящиеся на борту затонувшего корабля, могут стоить до $17 млрд. В 2015 году ВМС Колумбии обнаружили испанский галеон в глубоких водах Карибского моря, однако точное местоположение не разглашается из-за того, что оно охраняется как государственная тайна.

реклама

Колумбия частично восстановила испанское судно, но теперь объединила усилия с другими компаниями, чтобы вернуть все ценности, которые может хранить затонувший корабль. Колумбия также предприняла меры по продаже на аукционе части драгоценного груза испанского галеона, чтобы собрать средства на дорогостоящую операцию по восстановлению. Однако этот план был прерван вмешательством Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также высших судебных инстанций Колумбии, утверждавших, что эти действия могут иметь юридические и этические последствия.

Несмотря на то, что официальные лица отступили от своих планов, теперь, спустя восемь лет после находки, они дали добро на извлечение артефактов к апрелю 2024 года, отмечает The Guardian. Директор Колумбийского института антропологии и истории Альхена Кайседо заявила о том, что на галеон упорно смотрели как на сокровищницу.

Историки говорят, что изучение этого кораблекрушения могло бы помочь многое узнать об Испанской империи на пике ее могущества – и об общих, пересекающихся историях Европы и Латинской Америки. Со временем команда Кайседо надеется поднять само затонувшее судно и выставить его на всеобщее обозрение в специально построенном музее, где посетители смогут исследовать все секреты океанского дна, сказала она. Но по мере того, как экспедиция продолжает исследовать это место, масштаб и сложность задачи становятся все более очевидными.