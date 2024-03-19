Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
В Колумбии рассказали о планах подъема затонувшего корабля XVIII века с сокровищами на $17 млрд
Точное местоположение погибшего судна является государственной тайной.

реклама

Испанский галеон «Сан-Хосе», потерпевший крушение в 1708 году во время морского сражения, предположительно содержит драгоценный груз с золотом, серебром и изумрудами на борту. Исследователи утверждают, что сокровища, находящиеся на борту затонувшего корабля, могут стоить до $17 млрд. В 2015 году ВМС Колумбии обнаружили испанский галеон в глубоких водах Карибского моря, однако точное местоположение не разглашается из-за того, что оно охраняется как государственная тайна.

реклама

Колумбия частично восстановила испанское судно, но теперь объединила усилия с другими компаниями, чтобы вернуть все ценности, которые может хранить затонувший корабль. Колумбия также предприняла меры по продаже на аукционе части драгоценного груза испанского галеона, чтобы собрать средства на дорогостоящую операцию по восстановлению. Однако этот план был прерван вмешательством Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также высших судебных инстанций Колумбии, утверждавших, что эти действия могут иметь юридические и этические последствия.

Несмотря на то, что официальные лица отступили от своих планов, теперь, спустя восемь лет после находки, они дали добро на извлечение артефактов к апрелю 2024 года, отмечает The Guardian. Директор Колумбийского института антропологии и истории Альхена Кайседо заявила о том, что на галеон упорно смотрели как на сокровищницу.

Историки говорят, что изучение этого кораблекрушения могло бы помочь многое узнать об Испанской империи на пике ее могущества – и об общих, пересекающихся историях Европы и Латинской Америки. Со временем команда Кайседо надеется поднять само затонувшее судно и выставить его на всеобщее обозрение в специально построенном музее, где посетители смогут исследовать все секреты океанского дна, сказала она. Но по мере того, как экспедиция продолжает исследовать это место, масштаб и сложность задачи становятся все более очевидными.

#находки #колумбия #археологи #«сан-хосе» #сокровища #испанский галеон
Источник: mk.ru
+
Написать комментарий (0)
Турецкие археологи обнаружили в Чатал-Хююке хлеб возрастом 8600 лет
Российская экспедиция обнаружила затонувшие корабли прошлого века
Колумбия не может отремонтировать свои вертолеты Ми-17 из-за санкций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России создали станцию К-1000, способную глушить сигнал FPV-дронов и тем самым защищать технику
6
Завод дронов "Герань" выходит на полную мощность, дополнив линейку БПЛА специальной "ночной" моделью
10
Financial Times: При выходе на фондовый рынок Telegram может быть оценен в $30 млрд
+
Киев снимет часть ЗРК Patriot с с региональных ПВО для создания новых передвижных групп
6
«Омсктрансмаш» запатентовал новую разработку ТОС-3 «Дракон» с дальнобойными снарядами ТБС М3
12
ET News: Samsung станет единственным поставщиком драйверов для OLED-дисплеев Apple iPad Pros
1
Международный транспортный коридор «Север — Юг» завершит окончательный разворот России от Запада
+
Киев приспосабливает Миг-29, Су-27 и Су-24 для использования поставляемых Западом ракет
+
Мировой температурный рекорд в 60,1°C установлен в Рио-де-Жанейро
1
Реактивный двигатель V2500 впервые заработал на 100% экологичном топливе
4
Представлен грузовой БПЛА DJI Express, способный перевозить грузы до 1,5 т на расстояния до 2500 км
1
Нестабильные 30 кадров/с и 468p в «портативе»: сравнение графики Kingdom Come: Deliverance для Nintendo Switch с версиями для PC и PS5
+
Улучшенная версия классического шутера Marathon выйдет в Steam — это конкурент Doom от Bungie
+
Realme GT Neo 6 с Snapdragon 8s Gen 3 набрал на AnTuTu 1 846 775 очков
+
Баллистические ракеты "Искандер" прилетели на завод по ремонту танков Leopard в Николаеве
2
Роскосмос анонсировал обновление парка ракет-носителей
6
Смартфон Vivo V40 SE с Snapdragon 4 Gen 2 может стать обновленной версией Y200e 5G
+
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
+
С прилавков магазинов исчезают флагманские видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090
9
Япония присоединилась к программе перспективного европейского беспилотника Eurodrone
+

Популярные статьи

В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
9
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
22
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
28
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
13
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
36
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
54
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
3
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
2

Сейчас обсуждают

vl
14:09
Типичные штампы антисоветской пропаганды, ничего нового. А лучше задумайся о последствиях разрушения Советского Союза, в том числе демографические и экономические.
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
14:05
Отмечали еще как. Тоже памятная дата была на политинформациях. Великая Октябрьская Революция по кровавости результатов намного переплюнула Французскую. До сих пор расхлебываем. Ведь та же СВО - это ре...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
l33t_h4x00r
13:59
Танки "Абрамс" стоимостью около 2,5 миллиардов долларов прибыли в Румынию в условиях большой секретности.---- настолько большой, что даже на оверах это пишут
Танки "Абрамс" прибыли в Румынию в условиях большой секретности
vl
13:56
Февральскую революцию в СССР не праздновали и не отмечали, а праздновали октябрьскую социалистическую революцию.
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Артур Атоян
13:55
Так и я могу написать, что наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. Пруф где?
Российские учёные создали универсального разведчика — робот-шар
DIP48
13:51
Проблема даже более широкая. Все эти революционеры всех мастей, вся эта пятая колонна Российской Империи была завербована иностранными разведками еще в конце 19-начале 20 веков. Гранты не вчера были и...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
13:51
Да и в случае с ВОВ нужно было еще суметь ТАК подставить страну. Нарулили в 1941-42г. до жутких катастроф. Выиграли войну в итоге не благодаря, а вопреки чуткому руководству большевиков, огромными уси...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
13:49
Впрочем и Октябрская Социалистическая революция была не лучше Французской. Вместо обещанного мира дать людям Гражданскую, террор и в итоге лагеря с гулагами. Миллионы потерянных судеб. Ведь уничтожени...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
13:48
Т.е. в СССР праздновали и отмечали буржуазную революцию ?)))
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Apsheronsky tchai
13:47
ед. ч. [ˈpʲidər]
11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем