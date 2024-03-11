10 марта 2024 года Линус Торвальдс представил первый стабильный релиз ядра Linux 6.8.

В своем недавнем заявлении Линус Торвальдс сообщил о выпуске Linux 6.8. Работа над последней версией ядра заняла немного больше времени из-за более высокого, чем ожидалось, количества проблем. Однако в последние две недели активность поутихла, что позволило выпустить релиз без дальнейших задержек.

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Linux 6.8 не может похвастаться таким же уровнем новаторских изменений, как его предшественник, но сохраняет стабильный темп со средним размером релиза. Наиболее заметным дополнением в этой версии является новый драйвер Xe DRM, хотя основная часть изменений - это разрозненные обновления и исправления.

Торвальдс отметил интересный момент - основное ядро находится на грани преодоления отметки в десять миллионов git-объектов, которую оно могло бы преодолеть в этом выпуске, если бы не недавнее замедление коммитов. Хотя это всего лишь числовая веха, не имеющая никакого технического значения, она свидетельствует о постоянно растущем масштабе разработки ядра Linux.

По мере закрытия окна слияния Linux 6.8 Торвальдс призывает сообщество тщательно протестировать новый релиз, прежде чем ажиотаж переместится на грядущую версию 6.9. Торвальдс также выражает благодарность участникам, которые уже отправили свои запросы на исправления для следующего цикла.

Среди многочисленных обновлений Linux 6.8 - исправления и улучшения различных компонентов, от сетей и систем хранения данных до графики и звука. Заслуживающие внимания изменения включают добавление ноутбука HP Pavilion Aero и ASoC AMD YC DMI, улучшения в обработке ошибок USB-накопителей и обновления для звукового кодека Intel Bytcr RT5640.

Поскольку ядро Linux продолжает развиваться, выпуск 6.8 подтверждает приверженность проекта к стабильности и постепенным улучшениям. Разработчики и пользователи могут рассчитывать на надежную основу для своих систем, а также на постоянную поддержку и улучшения в будущих обновлениях.