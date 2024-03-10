Opera One представляет встроенную интеграцию искусственного интеллекта, которая революционизирует просмотр веб-страниц благодаря персонализированному взаимодействию и повышению производительности.

Несмотря на небольшую долю рынка в 2,5% - вдвое меньше, чем у Microsoft Edge, - по последним данным StatCounter, Opera является одним из самых инновационных веб-браузеров. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она полностью приняла тренд на искусственный интеллект (ИИ).

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Прошлым летом оригинальный браузер Opera для настольных компьютеров был перестроен и получил название Opera One. В рамках этого проекта разработчики Opera включили в него функции ИИ. Они встроили ChatGPT от OpenAI и даже интегрировали собственный ИИ чат-бот Aria на базе GPT, который, в отличие от ChatGPT, имеет доступ к веб-данным в режиме реального времени.

Теперь Opera запустила новую инициативу под названием AI Feature Drops. Она позволяет тестерам заранее опробовать новые функции, основанные на ИИ, и, предположительно, повлиять на набор функций стабильной версии.

«Мы запустили программу AI Feature Drops Program, чтобы дать людям возможность протестировать наши новейшие исследования в области ИИ, которые либо появятся, либо не появятся в официальной версии Opera One. Мы рады, что наши самые активные пользователи могут протестировать и поделиться с нами своими отзывами и предложениями», - объяснил исполнительный вице-президент Opera Кристиан Колондра.

Программа AI Feature Drops доступна в раннем доступе в рамках варианта браузера Opera Developer, предназначенного для разработчиков и ранних последователей. Компания Opera считает, что ИИ вскоре поможет пользователям выполнять более сложные задачи в браузере, тем самым улучшая их опыт работы в интернете. В рамках своей приверженности Opera объявила на этой неделе о скором развертывании в Исландии нового кластера ИИ, полностью работающего на экологически чистых источниках энергии, для обеспечения работы своих будущих сервисов ИИ.

Новый кластер представляет собой NVIDIA DGX SuperPOD, оснащенный новейшими графическими процессорами NVIDIA H100 Tensor Core и программной платформой NVIDIA AI Enterprise. Полнофункциональная система будет работать как единый ИИ кластер, обслуживающий ИИ рабочие нагрузки Opera.